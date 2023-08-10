Турист на квадроцикле врезался в автобус в Чалонге

Квадроцикл и туристический автобус не смогли разъехаться на дороге к Большому Будде во второй половине дня 9 августа. Управлявший квадроциклом турист из Китая был госпитализирован с травмами ног и рваной раной на лбу. О том, был ли на голове у мужчины защитный шлем, информации нет.

Новости Пхукета

Смерти и травмы в ДТП на Пхукете за 2022 и 2023 год. Фото: ThaiRSC

Квадроцикл и автобус столкнулись в Чалонге. Пострадал турист из Китая. Фото: РРАО

Квадроцикл и автобус столкнулись в Чалонге. Пострадал турист из Китая. Фото: РРАО

Неназванный гражданин Китая был доставлен в больницу Chalong Hospital после аварии на дороге к Большому Будде во второй половине дня 9 августа. Управлявший квадроциклом иностранец не смог разъехаться с туристическим автобусом.

Служба спасения Pearl Center, работающая под эгидой административной организации Пхукета (Phuket OrBorJor, PPAO) получила сообщение о ДТП примерно в 17:25. Прибыв на Soi Yod Sane, спасатели обнаружили квадроцикл, врезавшийся в туристический автобус с логотипом местной туристической компании. Столкновение было практически лобовым.

К моменту прибытия помощи пострадавший китаец находился в сознании. В отчете PPAO за 9 августа говорится, что у мужчины была большая рваная рана на голове и «искалечены ноги». Фотографии с места событий не позволяют конкретизировать характер травм конечностей, полученных иностранцем.

После оказания первой помощи пострадавшего на носилках погрузили в машину скорой помощи и доставили в больницу Chalong Hospital.

Согласно статистике Фонда дорожной безопасности Таиланда (ThaiRSC) за 9 августа на Пхукете было зафиксировано 63 госпитализации с травмами, полученными в результате ДТП. Показатель 10 августа на момент подготовки статьи составлял 65 случаев.

По сравнению с прошлым годом, когда Пхукет только открывался для туризма, травматизм на дорогах вырос на треть (учитываются только серьезные случаи, попавшие в статистику). Смертность в результате дорожных аварий увеличилась в потора раза.