Турист на ходу выпал из тук-тука в Кату

Полиция ищет туриста, госпитализированного ночью 20 августа после того, как он выпал из тук-тука на перекрестке в Кату.

21 Августа 2017 16:11:07

В беседе с The Phuket News капитан туристической полиции Эккачай Сири сообщил, что найти пострадавшего туриста и взять у него показания для предъявления обвинений водителю тук-тука пока не удалось.

«Сперва мы должны найти его и взять показания, а уже потом искать водителя тук-тука для привлечения к ответственности», – заявил капитан Сири.

Информация о происшествии в Кату поступила на пульт дежурного муниципальной службы спасения Khao Yai Rescue Team около 2:30 ночи 20 августа. По словам позвонившего, турист-иностранец на ходе выпал из тук-тука и получил травму головы.

Инцидент произошел на перекрестке Ket Ho Intersection. Пассажир остался лежать на асфальте, а тук-тук продолжил движение по направлению к Пхукет-Тауну. Инцидент был снят камерами уличного наблюдения, запись позже попала в интернет и вызвала широкий резонанс.

Спасатели из Khao Yai Rescue Team оказали пострадавшему иностранцу первую помощь и доставили его в Vachira Hospital, однако медики выписали мужчину раньше, чем с ним успела побеседовать полиция. В больничных записях он фигурирует как Дабин Илиавилиа, 37 лет. Национальность его неизвестна.

В туристической полиции The Phuket News подтвердили, что действия водителя, не заметившего падение пассажира, попадают под статью об оставлении жертвы на месте ДТП без оказания помощи и опасном вождении, повлекшем за собой травмы. При этом в настоящий момент неизвестно, насколько трезв был в момент происшествия сам иностранец.

Напомним, в декабре 2015 года британская туристка скончалась после того, как выпала из задней двери тук-тук на дороге, соединяющей Патонг и Камалу. Подробнее читайте здесь.