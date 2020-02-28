Турист избежал штрафа за граффити в национальном парке на Пхукете

Официальные лица не успели привлечь к ответственности туриста, оставившего граффити на территории национального парка Sirinat на Пхукете. Информация о рисунке на скале на пляже Найтон поступила в штаб-квартиру нацпарка уже после того, как турист покинул Таиланд.

Кхунанья Ванчавет

Псевдонимом dem51 пользуется российский художник Дмитрий Брагин. На просьбу в Instagram уважать природу dem51 ответил, что рисует, где хочет. Фото: instagram.com/dem51

Псевдонимом dem51 пользуется российский художник Дмитрий Брагин. На просьбу в Instagram уважать природу dem51 ответил, что рисует, где хочет. Фото: instagram.com/dem51

Псевдонимом dem51 пользуется российский художник Дмитрий Брагин. На просьбу в Instagram уважать природу dem51 ответил, что рисует, где хочет. Фото: instagram.com/dem51

Псевдонимом dem51 пользуется российский художник Дмитрий Брагин. На просьбу в Instagram уважать природу dem51 ответил, что рисует, где хочет. Фото: DNP

Как рассказал «Новостям Пхукета» глава нацпарка Sirinat Наттхават Нуйсрирам, о граффити на скале ему стало известно после резонанса в социальных сетях.

В среду, 26 февраля, в одной из экспатских групп в Facebook были размещены снимки рисунка на камне с вопросом о том, как можно сообщить о граффити в компетентные органы. Уже на следующий день сотрудники национального парка отправились на Найтон и стерли рисунок, однако привлечь автора к ответственности за вандализм в нацпаке им не удалось.

«Я оперативно провел поиск этого туриста, но он уже покинул Пхукет и вернулся в свою страну 17 февраля. По этой причине я не могу задать ему вопросы и привлечь к ответственности», – заявил господин Нуйсрирам.

Глава нацпарка Sirinat не указал ни имени подозреваемого туриста, ни его национальности. Впрочем, сам рисунок на скале – изображение птицы и буквы dem51 – позволил пользователям соцсетей выйти на предполагаемого автора граффити, художника из России Дмитрия Брагина, работающего под псевдонимом dem51.

Также на странице dem51 в Instagram обнаружилось видео с похожим граффити на пляже Май-Кхао, размещенное 19 февраля.

Когда один из пользователей указал dem51 на то, что его уже вычислили как автора граффити на Найтоне, владелец аккаунта дал следующий ответ: «На самом деле это очень смешно, вам самим не кажется? Это же камни, кому какое дело до них?»

На просьбу другого пользователя «рисовать дома, уважать природу и местное гостеприимства» den51 ответил: «Гражданин, я рисую где хочу не надо мне говорить что делать» [пунктуация автора].

Еще одного тайского комментатора владелец аккаунта попытался оскорбить, а затем перестал отвечать на комментарии.

На странице Дмитрия Брагина в ВК (vk.com/dem51) фотографии из Таиланда отсутствуют, однако там можно найти снимки из Сингапура и Куала-Лумпура, на которых мужчина запечатлен с женой Варварой Брагиной и ребенком. Того же ребенка можно увидеть и на видео с граффити на пляже Май-Кхао. Кроме того, некоторые из недавних фотографии, размещенных со странице Варвары Брагиной в ВК, были сделаны на Пхукете.

Тем временем глава национального парка Sirinat Наттхават Нуйсрирам обратился к гостям Пхукета с просьбой не оставлять надписей и рисунков на скалах или где-либо еще.

«Это не развлечение. Это нарушение закона. Если вы видите, как кто-то рисует что-то подобное, отправляйте информацию на страницу нацпарка в Facebook (www.facebook.com/sirinath.np) или звоните по телефонам 076- 328226 и 076 – 327152», – заявил господин Нуйсрирам.

«Закон о защите национальных парков Таиланда предусматривает за подобные действия наказание в виде штрафа в размере до 500 бат включительно», – добавил он.