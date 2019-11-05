Турист из Японии утонул во время экскурсии в бухту Пиле

Полиция Краби подтвердила информацию о гибели туриста из Японии во время экскурсии к островам Кхай и Пхи-Пхи-Ле. Расследование обстоятельств смерти еще официально не завершено, но в правоохранительных органах полагают, что мужчина неудачно спрыгнул с борта катера в воду.

Новости Пхукета

5 Ноября 2019, 09:01 AM

Фото: Diego Delso / delso.photo

Как рассказал лейтенант полиции Супачай Сунсрипенг, сообщение о гибели иностранца поступило в полицейский участок Краби-Тауна в 11:30 утра понедельника, 4 ноября. О смерти туриста полицию проинформировал персонал больницы Krabi Hospital, куда туриста доставили после происшествия.

Погибший турист входил в состав экскурсионной группы из 32 человек. Во время купания с трубками и масками в бухте Пиле один из отдыхающих заметил, что мужчина неподвижно лежит в воде лицом вниз и поднял тревогу. Иностранца сперва доставили в больницу острова Пхи-Пхи-Дон, а оттуда – в Krabi Hospital, но спасти его не удалось.

Лейтенант Сунсрипенг предположил, что иностранец мог неудачно спрыгнуть с борта катера в воду, когда тот стоял на якоре в выбранной для сноркелинга точке.

«По итогам первичного расследования мы полагаем, что турист был не очень хорошим пловцом. Мы думаем, что вода попала мужчине в дыхательные пути, когда он спрыгнул с катера, после чего он потерял сознание», – предположил лейтенант Сунсрипенг.

Расследование пока официально не завершено. Посольство Японии в Таиланде проинформировано о происшествии.