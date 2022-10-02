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Турист из Японии утонул в Кхао-Лаке

Туристическая полиция Пхукета сообщила о гибели гражданина Японии, утонувшего в Кхао-Лаке (тамбон Кхук-Кхак, провинция Пханг-Нга). Купавшуюся с ним супругу удалось спасти.

Новости Пхукета

2 Октября 2022, 02:26 PM
Иностранец утонул в Кхао-Лаке. Тело через несколько часов нашла поисково-спасательная команда ВМФ. Фото: Туристическая полиция

Иностранец утонул в Кхао-Лаке. Тело через несколько часов нашла поисково-спасательная команда ВМФ. Фото: Туристическая полиция

Иностранец утонул в Кхао-Лаке. Тело через несколько часов нашла поисково-спасательная команда ВМФ. Фото: Туристическая полиция

Иностранец утонул в Кхао-Лаке. Тело через несколько часов нашла поисково-спасательная команда ВМФ. Фото: Туристическая полиция

Иностранец утонул в Кхао-Лаке. Тело через несколько часов нашла поисково-спасательная команда ВМФ. Фото: Туристическая полиция

Иностранец утонул в Кхао-Лаке. Тело через несколько часов нашла поисково-спасательная команда ВМФ. Фото: Туристическая полиция

Иностранец утонул в Кхао-Лаке. Тело через несколько часов нашла поисково-спасательная команда ВМФ. Фото: Туристическая полиция

Иностранец утонул в Кхао-Лаке. Тело через несколько часов нашла поисково-спасательная команда ВМФ. Фото: Туристическая полиция

Подполковник Эккачай Сири из туристической полиции Пхукета рассказал тайской редакции The Phuket News (газета Khao Phuket), что информация об инциденте в Кхао-Лаке была получена около 11:30 субботы, 1 октября.

Как установили полицейские, туристы из Японии – Сатоши Сато (46 лет) и его супруга Джунко Сато (45 лет) – купались в море у отеля Moracea by Khao Lak Resort, несмотря на плохую погоду. В какой-то момент обоих иностранцев сбила сильная волна.

Госпожу Сато смог спасти сотрудник отеля, который заметил произошедшее и бросился на помощь женщине. Однако ее мужа унесло в море.

Тело японца нашла около 14:30 поисково-спасательная команда, присланная с местной базы ВМФ Таиланда. Труп мужчины доставили в больницу Takua Pa Hospital. Посольство Японии уведомлено об инциденте.

Подполковник Сири отметил, что в момент происшествия на пляже были установлены красные флаги, означающие запрет на купание. Местные отели также предупредили своих постояльцев, чтобы они не заходили в воду.

 

 

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