Турист из Японии утонул на Кароне
Полиция Карона подтвердила гибель 62-летнего туриста из Японии, утонувшего на популярном пляже в субботу, 22 сентября.
Новости Пхукета
24 Сентября 2018 11:38:38
Фото: Архив The Phuket News
Как пояснили в полицейском участке Карона, гражданин Японии Нобушико Сузуки утонул около 16:45 дня. По словам полицейских, тело погибшего было доставлено в больницу Patong Hospital, посольство Японии в Таиланде проинформировано об инциденте.
В муниципалитете Карона добавили, что погибшего Нобушико Сузуки обнаружили в воде родственники, отдыхавшие месте с ним на пляже. Спасатели провели сердечно-легочную реанимацию, но спасти иностранца не удалось.