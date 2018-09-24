Турист из Японии утонул на Кароне

Полиция Карона подтвердила гибель 62-летнего туриста из Японии, утонувшего на популярном пляже в субботу, 22 сентября.

24 Сентября 2018 11:38:38

Фото: Архив The Phuket News

Как пояснили в полицейском участке Карона, гражданин Японии Нобушико Сузуки утонул около 16:45 дня. По словам полицейских, тело погибшего было доставлено в больницу Patong Hospital, посольство Японии в Таиланде проинформировано об инциденте.

В муниципалитете Карона добавили, что погибшего Нобушико Сузуки обнаружили в воде родственники, отдыхавшие месте с ним на пляже. Спасатели провели сердечно-легочную реанимацию, но спасти иностранца не удалось.