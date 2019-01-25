Турист из Великобритании разбился на скутере в Камале

Иностранец погиб в дорожной аварии на прибрежной трассе в Камале вечером 24 января.

Иккапоп Тхонгтуб

Гражданин Великобритании погиб в дорожной аварии на прибрежной трассе в Камале около 21:00 четверга, 24 января.

Как пояснил подполковник полиции Йоссапхат Суваннасит, авария произошла неподалеку от находящегося на трассе пункта дежурства полиции. Согласно предварительной версии, иностранец на скутере Honda Zoomer-X двигался по направлению из Патонга в сторону Камалы и в какой-то момент выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом. От полученных травм мужчина скончался.

Как отметили в полиции, в момент происшествия в салоне микроавтобуса находилась группа туристов, направлявшихся из Andara Resort & Villas в Патонг. Полицейские ничего не сообщили о том, пострадал ли кто-либо из них или водитель минивэна.

Информация о тестах на алкоголь и наркотики в настоящий момент отсутствует. Также неизвестно, был ли на голове мотоциклиста защитный шлем и имелись ли у него права на управление мототехникой.