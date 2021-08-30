Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Турист из США пострадал на скалах острова Ман

Пляжные спасатели и сотрудники туристической полиции благополучно доставили на Пхукет туриста из США, отправившегося на каяке к острову Ман и повредившего там ногу, оступившись на скалах. Инцидент произошел 29 августа.

30 Августа 2021, 03:47 PM
Фото: Naiharn Surf Lifesaving Club

Фото: Naiharn Surf Lifesaving Club

Фото: Naiharn Surf Lifesaving Club

Фото: Naiharn Surf Lifesaving Club

Как рассказал подполковник туристической полиции Эккачай Сири, сообщение о попавшем в трудную ситуацию американце поступило на горячую линию 1155 в районе 16:50 дня. Мужчина, имени которого офицер не назвал, прибыл на остров в рамках программы Phuket Sandbox, однако дату его прилета офицер не уточнил.

Мужчина рассказал, что арендовал каяк на пляже Януй и отправился к острову Ман, где подскользнулся на скалах и после этого не смог вернуться на Пхукет самостоятельно. При этом подполковник Сири отметил, что полученные им травмы ограничились ссадинами. Госпитализация американцу не потребовалась.

По словам туриста, сотрудница проката каяков заверила его, что он может безопасно добраться до дальней стороны острова. Сама же женщина заявила прямо противоположное.

Напомним, что на острове продолжает господствовать юго-западный муссон, в условиях которого прогулки на каяках могут быть опасными. Не далее чем на прошлой неделе помощь потребовалась двум туристам из Германии, которых унесло от берега во время такой морской прогулки.

При этом в истории Пхукета были и более трагические инциденты, связанные с каяками. Так в декабре 2019 года в море пропали турист из Польши Матеуш Юшкевич и гражданка Таиланда Веракан Сирипракон. Они также отправились на прогулку с пляжа Януй. Многодневные поиски успехом не увенчались.



 

 

Have a news tip-off? Click here

Дептранс возвращается к работе
Жителям Пхукета упростили возвращение на остров с материка
Иностранцев из группы начали записывать на прививку вакциной Pfizer
Рыболовецкий порт Пхукета готовится возобновить работу
Пикап перевернулся на севере Пхукета
Пхукет открывается для внутренних туристов
У жительницы Май-Кхао изъяли 2,5 кг метамфетамина
Губернатор подтвердил факт побега из карантинного центра
Работы в тоннеле в Чалонге продлятся до 11 сентября
Губернатор опроверг информацию о побеге из полевого госпиталя
Пхукетскому бухгалтеру предъявили обвинения в хищении 33 млн бат
Осужденные за хранение кратома вышли на свободу
Генерал Сурачет Хакпан посетил Пхукет
На Пхукете произошла драка между коллекторами и должниками
На Пхукете продлены коронавирусные ограничения

 

Thai Residential
EPL predictions
MACNELS SHIPPING PHUKET
QSI International School Phuket

 