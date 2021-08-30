Турист из США пострадал на скалах острова Ман

Пляжные спасатели и сотрудники туристической полиции благополучно доставили на Пхукет туриста из США, отправившегося на каяке к острову Ман и повредившего там ногу, оступившись на скалах. Инцидент произошел 29 августа.

Как рассказал подполковник туристической полиции Эккачай Сири, сообщение о попавшем в трудную ситуацию американце поступило на горячую линию 1155 в районе 16:50 дня. Мужчина, имени которого офицер не назвал, прибыл на остров в рамках программы Phuket Sandbox, однако дату его прилета офицер не уточнил.

Мужчина рассказал, что арендовал каяк на пляже Януй и отправился к острову Ман, где подскользнулся на скалах и после этого не смог вернуться на Пхукет самостоятельно. При этом подполковник Сири отметил, что полученные им травмы ограничились ссадинами. Госпитализация американцу не потребовалась.

По словам туриста, сотрудница проката каяков заверила его, что он может безопасно добраться до дальней стороны острова. Сама же женщина заявила прямо противоположное.

Напомним, что на острове продолжает господствовать юго-западный муссон, в условиях которого прогулки на каяках могут быть опасными. Не далее чем на прошлой неделе помощь потребовалась двум туристам из Германии, которых унесло от берега во время такой морской прогулки.

При этом в истории Пхукета были и более трагические инциденты, связанные с каяками. Так в декабре 2019 года в море пропали турист из Польши Матеуш Юшкевич и гражданка Таиланда Веракан Сирипракон. Они также отправились на прогулку с пляжа Януй. Многодневные поиски успехом не увенчались.





