Турист из США найден мертвым на Ланте

Полиция провинции Краби подтвердила гибель 26-летнего гражданина США Насы Грэгга Младшего, отдыхавшего на острове Ланта.

Новости Пхукета

23 Октября 2018, 08:56 AM

Фото: Krabi Tourist Assistance Centre

Как рассказал The Phuket News подполковник полиции Краби Аттапонг Санджайвут, тело погибшего американца было обнаружено в воде у пляжа Кхонгнин около 15:30 вторника, 16 октября. При этом происшествие огласке не предавалось, корреспондент The Phuket News узнал о гибели американца в ходе сбора материалов о смерти другого туриста из США, сорвавшегося со скалы на Рейли-Бич также 16 октября.

Полиция сообщила, что Наса Грэгг Младший за день до обнаружения тела выписался из отеля Golden Pool Villas Hotel, после чего его никто не видел.

«Мы все еще ожидаем медицинского заключения, но на данном этапе приоритетной является версия о том, что он утонул во время купания в море, поскольку на теле не было обнаружено следов борьбы или других признаков насильственной смерти», – заявил подполковник Санджайвут.



