Турист из США на следующий день после конфликта с полицейским вступил в волонтеры полиции

Шеф полиции Патонга Анотай Джиндамани сообщил о том, что сотрудник полиции и американский турист, конфликт которых вызвало резонанс в интернете, пришли к взаимопониманию. Более того, на следующий день после инцидента американец был принят в штат полицейских волонтеров Патонга и провел один день «на службе» (см. обновление в конце статьи).

Новости Пхукета

Конфликт между туристом из США Луисом Магдалено Навой и капитаном дорожной полиции Пхиромом Срисуваном произошел на Sawatdirak Rd. в Патонге около 3:00 ночи 3 февраля.

На видео, которое записал американец, видно, как он в возмущении спрашивает у полицейского, почему тот «взял у него тысячу бат» и просит показать значок, а тот отказывается отвечать.

Оба участника конфликта «общаются» на повышенных тонах, при этом американец говорит на упрощенном английском (Why you take B1,000 from me? Tell me, why?). Сотрудник отвечает известным в Таиланде жестом с вытянутым в сторону собеседника указательным пальцем, затем толкает его, после чего бьет по руке, в которой американец держит телефон. Из видео не ясно, о какой тысяче бат идет речь и из-за чего разгорелся конфликт. Видео прекращается после того, как телефон, по всей видимости, падает на землю.

В беседе с The Phuket News шеф полиции Патонга полковник Анотай Джиндамани заверил, что конфликт был исчерпан сразу после инцидента.

«Все в порядке, люди делают ошибки. Нам, членам обществам, нужно быть добрыми и уметь прощать. Все уже разрешено», – заявил полковник.

По словам офицера, у полицейского и туриста просто произошло «недопонимание в общении». При этом шеф полиции Патонга так и не смог объяснить суть конфликта.

Изначально сообщалось, что американца оштрафовали за езду по полосе встречного движения, но полковник Джиндамани заявил, что правонарушение совершено не было, поскольку господина Наву остановили, когда тот только пытался повернуть не в ту сторону с прилегающей улицы.

«Недопонимание произошло в тот момент, когда капитан Срисуван пытался объяснить господину Наве, что тому нужно отправиться в полицейский участок Патонга», – заявил полковник Джиндамани.

Шеф полиции Патонга не уточнил, считает ли он поведение своего сотрудника соответствующим уставу и приемлимым с точки зрения поддержания туристического имиджа Таиланда.

При этом на имеющихся в распоряжении «Новостей Пхукета» двух фотографиях капитан Срисуван и господин Нава запечатлены пожимающими друг другу руки, а еще на нескольких снимках американец позирует форме и берете.

Как пояснил полковник Джиндамани, после того, как полицейский и турист урегулировали конфликт, последнему было предложено присоединиться в волонтерскому корпусу, заново созданному полковником после ликвидации предыдущей структуры волонтеров.

«Господин Нава – турист, часто посещающий Пхукет. Сегодня он приступил к службе в качестве волонтера полиции Патонга. Мы приветствуем это решение господина Навы, поскольку нам нужно больше англоязычных волонтеров, чтобы помогать нам в общении с туристами и объяснять им правила дорожного движения», – заявил полковник Джиндамани.

Офицер не уточнил, к какой именно службе и как активно американец будет привлекаться в течение оставшихся дней своего отпуска в Таиланде. Сам господин Нава заявил, что оценил действия полиции по разрешению ситуации.

«Я признаю, что повернул не в ту сторону по ошибке, однако я не заслужил, чтобы меня били. Шеф полиции Патонга принес извинения и предложил мне стать волонтером, чтобы помогать им. Я это предложение принял. Я ценю усилия тайской полиции и понимание, которое все продемонстрировали по этому вопросу», – заявил он.

Напомним, что при изначальном наборе нового волонтерского корпуса в прошлом году полиция предъявляла к желающим следующие требования:

Владение тайским языком. Базовое знание законов и возможность консультировать туристов по этой тематике. Умение ладить с людими и хорошее отношение к тайской полиции. Возраст не старше 45 лет Отсутствие криминального прошлого и проблем с Иммиграционным бюро. Наличие разрешения на въезд в Таиланд и пребывание в стране.

Обновление: Утром 5 февраля господин Нава связался с The Phuket News и уточнил, что принял решение «не принимать участие в волонтерской программе полиции».

На вопрос о том, состоял ли изначальный план в том, чтобы он «стал волонтером» на один день, господин Нава ответил следующее:

«Да. Мы согласились, что я надену форму и мы покажем, что полиция делает в Патонге. Они предложили мне присоединиться к волонтерам, но после тщательного размышления я решил, что это не входит в список того, что мне интересно и с чем я хочу быть связан Я просто пытался отдать должное шефу полиции и своей подруге (гражданке Таиланда), которая взяла на себя труд помочь мне получить извинения от полиции».