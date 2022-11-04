Турист из Сингапура погиб в ДТП на Пхукете

Полиция Пхукета подтвердила гибель туриста из Сингапура в дорожной аварии в Камале, где 3 ноября скутер вылетел на встречную полосу и врезался в грузовик. Водитель мотобайка погиб, его пассажирка (также гражданка Сингапура) госпитализирована с травмами.

Иккапоп Тхонгтуб

4 Ноября 2022, 10:17 AM

Турист погиб в ДТП в Камале. Согласно имеющимся данным, мужчина не справился с управлением скутером и вылетел на встречную полосу. Фото: Полиция Камалы