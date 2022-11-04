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Турист из Сингапура погиб в ДТП на Пхукете

Полиция Пхукета подтвердила гибель туриста из Сингапура в дорожной аварии в Камале, где 3 ноября скутер вылетел на встречную полосу и врезался в грузовик. Водитель мотобайка погиб, его пассажирка (также гражданка Сингапура) госпитализирована с травмами.

Иккапоп Тхонгтуб

4 Ноября 2022, 10:17 AM
Турист погиб в ДТП в Камале. Согласно имеющимся данным, мужчина не справился с управлением скутером и вылетел на встречную полосу. Фото: Полиция Камалы

Турист погиб в ДТП в Камале. Согласно имеющимся данным, мужчина не справился с управлением скутером и вылетел на встречную полосу. Фото: Полиция Камалы

Подполковник Атча Ятиват из полиции Камалы получил сообщение об аварии в районе отеля Ayara Kamala около 11:45 утра. ДТП произошло на дороге, идущей вокруг большого мыса, расположенного к югу от пляжа Камалы.

На месте событий полицейские и спасатели обнаружили скутер Honda Click, застрявший под передним бампером шестиколесного грузовика Hino. Водитель мотобайка, 29-летний сингапурец Беджамин Чонг, от полученных травм скончался на месте. Его пассажирка, 29-летняя Натали Йи, была доставлена в больницу Patong Hospital с различными травмами, включая внутреннее кровотечение.

Информация о текущем состоянии женщины отсутствует. Посольство Сингапура в Таиланде проинформировано об инциденте.

Водитель грузовика, имя которого полиция не указала, рассказал, что ехал по извилистой горной дороге в северную сторону, когда двигавшийся во встречном направлении скутер оказался на его полосе. Избежать столкновения водитель не смог. Фотографии с места событий подтверждают, что грузовик находился в своей полосе.

 

 

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