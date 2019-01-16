Турист из Швеции едва не утонул в Патонге

Пляжным спасателям удалось вернуть к жизни 76-летнего туриста из Швеции, которого достали из воды без сознания после полудня 15 января.

Таньялак Сакут

16 Января 2019, 01:34 PM

Фото: Полиция Патонга

Шведский турист Берлин Свен Горан предположительно потерял сознание во время купания на пляже Патонг около 13:15 вторника, 15 января, однако лайфгардам удалось вовремя придти мужчине на помощь, и сейчас он находится в больнице Patong Hospital.

Об инциденте «Новостям Пхукета» рассказал старший спасатель из Патонга Сомпрасонг Сэнгчарт. По словам господина Сэнгчарта, попавшего в беду шведа заметили его знакомые, обратившие внимание на то, что находившийся в воде мужчина не двигался и не отзывался, когда к нему обращались.

Когда спасатели достали господина Горана на берег, он находился без сознания. Лайфгарды приступили к сердечно-легочной реанимации и вернули его к жизни.

«Спасатели продолжали сердечно-легочную реанимацию в течение 30 минут, пока он не пришел в сознание. Затем его доставили в больницу Patong Hospital», – заявил господин Сэнгчарт.

В полицейском отчете об инциденте указывается, что турист, вероятно, «потерял сознание в воде, потому что был стар и физически слаб».