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Турист из России утонул на острове Рача-Яй

Полиция Чалонга подтвердила гибель туриста из России во время посещения острова Рача-Яй в среду, 27 ноября.

Иккапоп Тхонгтуб

28 Ноября 2019, 10:31 AM
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Как подтвердил капитан Вирают Таньясирисукворакун из полиции Чалонга, гражданин России Руслан Асаупов утонул в бухте Пакок во второй половине дня 27 ноября. Сообщение о смерти 28-летнего жителя Оренбурга поступило в полицейский участок в 14:30.

По словам капитана Таньясирисукворакуна, мужчина проживал в одном из отелей Карона и 27 числа отправился на групповую экскурсию к островам Майтон, Хе и Рача.

Точные обстоятельства смерти мужчины неизвестны. Капитан Таньясирисукворакун лишь отметил, что туристическая группа занималась «дайвингом»* в бухте Пакок, и господин Асаупов «нырял на поверхности» с остальными туристами, а затем кто-то заметил, что он не подает признаков жизни.

Несмотря на проведенную на месте сердечно-легочную реанимацию и прибытие на остров медиков из больницы Chalong Hospital, спасти россиянина не удалось.

Капитан Таньясирисукворакун заверил, что уже поставил в известность о произошедшем посольство России в Таиланде.

*Позже полиция Чалонга уточнила, что туристы плавали с трубками и масками, а не занимались дайвингом

 

 

 

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