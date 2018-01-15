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Турист из Омана заплатил 30 тыс. бат за приставание к горничной в отеле

Полиция Патонга подтвердила «Новостям Пхукета» сообщение о том, что турист из Омана был привлечен к ответственности за домогательства к отельной горничной.

Таньялак Сакут

15 Января 2018 10:38:33

Фото: The Phuket News
Фото: The Phuket News

«В среду, 3 января, мы предъявили обвинения 55-летнему мужчине из Омана, после того, как 25-летняя женщина сообщила нам, что он пытался неподобающи образом трогать ее, когда она убиралась в его номере», – заявил подполковник Тхирасак Бунгсэнг из полицейского участка Патонга.

Подполковник Бунсэнг не назвал имен фигурантов дело сославшись на то, что это «чувствительный вопрос». Офицер также не уточнил, к какой форме ответственности был привлечен иностранец и по какой статье законодательства.

«Мужчину заставили выплатить потерпевшей компенсацию в размере 30 тыс. бат и извиниться за свои действия», – заявил подполковник Бунсэнг.

Как пояснил офицер, домогательства заключались в том, что турист сперва предложил горничной поужинать, а затем «подошел к ней так, словно намеревался ее обнять». После этого женщина позвала на помощь, и в номере, где происходили описываемые события, быстро появились другие сотрудники отеля.

«Я не хочу, чтобы такое происходило с женщинами. В этом случае горничная просто выполняла свою работу. У нее есть муж и ребенок. Туристам нужно напомнить, что домогательства не приемлемы ни в каком виде. Совершение подобных действий преследуется по закону. Пожалуйста, уважайте нашу страну и наших женщин», – заявил подполковник Бунсэнг.

 

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