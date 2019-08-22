Турист из Норвегии ждет суда за убийство соседа по отелю на Пхукете

Полиция Пхукета возбудила дело против туриста из Норвегии, после того как он убил соседа-британца по отелю в ходе бытовой ссоры. Конфликт возник из-за того, что скандинав слишком сильно шумел в ночи и мешал спать британцу и его семье.

Таньялак Сакут

22 Августа 2019, 05:21 PM

Фото: Tourist Assistance Centre (TAC)

Об инциденте, произошедшем в одном из отелей Карона ночью 21 августа, корреспонденту The Phuket News рассказал майор Эккачай Сири из туристической полиции Пхукета.

Как сообщил майор Сири, конфликт произошел между 53-летним норвежцем Рогером Буллманом и снимавшим номер по соседству с ним 34-летним британским гражданином Амитпалом Сингхом Баджаджем. Последний отдыхал на Пхукете вместе с супругой и полуторогодовалым ребенком и столкнулся с тем, что его скандинавский сосед слишком шумно проводил ночь.

«Господин Буллман был пьян и шумел так сильно, что отельная служба охраны дважды вынесла ему предупреждение», – рассказал майор Сири.

Предупреждения охраны не возымели действия, и около 4:00 утра господин Баджадж решил утихомирить соседа самостоятельно. Спор перерос в драку, в ходе которой британец ударил скандинава кухонным ножом в левое плечо. Норвежец, однако, поймал оппонента в удушающий захват и в итоге убил его. Драка происходила в номере туриста из Скандинавии, нож был использован британцем также там.

«Господин Буллман ранее занимался единоборствами. Но он сказал, что не пытался убить господина Баджаджа, он даже и не думал, что тот умер», – пересказал слова туриста майор Сири.

Господину Буллману были предъявлены обвинения в причинении физического вреда здоровья другому лицу, повлекшее за собой смерть последнего. Суда по своем делу норвежец будет ожидать на свободе, поскольку суд одобрил ходатайство о выходе под залог.

Господин Сири не озвучил сумму внесенного господином Буллманом залога. Однако в в статьях норвежской прессы фигурировали примерно 200 тыс. бат. Майор заверил, что посольство Великобритании в Таиланде было поставлено в известность о произошедшем.