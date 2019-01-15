Mai Khao Beach Condominium
Войти | Создать аккаунт ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Турист из Малайзии едва не утонул на экскурсии к острову Рача-Яй

Гражданин Малайзии едва не утонул во время купания у острова Рача-Яй в предпоследний день своего отдыха на Пхукете.

Новости Пхукета

15 Января 2019, 09:49 AM
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Капитан туристического спидбота и члены его команды смогли вернуть к жизни 35-летнего туриста из Малайзии, потерявшего сознание во время плавания у побережья острова Рача-Яй.

Как рассказала сопровождавшая туристическую группу гид Ария Ноктаджан, инцидент произошел около 11:30 утра 13 января. Организатором экскурсии выступала компания Blue Corner International Co Ltd.

Во время нахождения группы у острова Рача-Яй гиды заметили, что один из туристов – 35-летний Ку Шен Лианг – находится в воде без движения и не реагирует на призывы вернуться к лодке. Капитан спидбота и члены команды вплавь добрались до иностранца, который в тот момент находился без сознания, подняли его на борт судна и приступили к сердечно легочной реанимации.
По словам Арийи Ноктаджан, реанимационные процедуры продолжались около получаса и увенчались успехом. Мужчина начал снова дышать и пришел в сознание. Около 13:00 спидбот с туристом прибыл на пирс Чалонга, откуда мужчину отправили в центр неотложной помощи при строящейся больнице Chalong Hospital, затем перевели в Vachira Hospital, а оттуда – в Bangkok Hospital.

Сотрудники Центра помощи туристам (ТАС) на пирсе Чалонга рассказали, что Ку Шен Лианг отдыха на острове в компании четырех друзей и должен был вылететь на родину 14 января. Представители ТАС отметили, что мужчина страдал от астмы, но рассказать что-либо о его текущем состоянии здоровья после возвращения к жизни не смогли.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Пляжный зазывала избежал ареста и штрафа, бросив медленного лори
Такси взорвалось во время заправки газом в Самут-Пракане
Жители Самконга вновь пожаловались на загрязнение канала Паниенг сточными водами
Часть Таланга останется без электричества 15 января
Грузовик с пивом высыпал груз на дорогу в Рассаде
Огонь уничтожил шесть домов в Сапан-Хине
Дело о ноябрьском ДТП с двумя погибшими не дошло до прокурора
Жители Ко-Кэу проголосовали против эстакады на Thepkrasattri Rd
Туристка из Франции пострадала на парасейлинге
На Пхукете задержали группу свадебных фотографов-иностранцев
Гражданин Норвегии утонул на пляже в Кхао-Лаке
Автобус с туристами из России попал в аварию на Пхукете
Турист из Китая утонул у острова Рача-Яй
Жительница Пхукета выиграла дом в лотерее Красного Креста
Россиянку нашли мертвой в номере отеля на Пхукете

 

Laguna Property
ZUMA Restaurant
Thai Residential
777 Beach Condo
Express Carpet and Decor

 