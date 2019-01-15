Турист из Малайзии едва не утонул на экскурсии к острову Рача-Яй

Гражданин Малайзии едва не утонул во время купания у острова Рача-Яй в предпоследний день своего отдыха на Пхукете.

Новости Пхукета

15 Января 2019, 09:49 AM

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Капитан туристического спидбота и члены его команды смогли вернуть к жизни 35-летнего туриста из Малайзии, потерявшего сознание во время плавания у побережья острова Рача-Яй.

Как рассказала сопровождавшая туристическую группу гид Ария Ноктаджан, инцидент произошел около 11:30 утра 13 января. Организатором экскурсии выступала компания Blue Corner International Co Ltd.

Во время нахождения группы у острова Рача-Яй гиды заметили, что один из туристов – 35-летний Ку Шен Лианг – находится в воде без движения и не реагирует на призывы вернуться к лодке. Капитан спидбота и члены команды вплавь добрались до иностранца, который в тот момент находился без сознания, подняли его на борт судна и приступили к сердечно легочной реанимации.

По словам Арийи Ноктаджан, реанимационные процедуры продолжались около получаса и увенчались успехом. Мужчина начал снова дышать и пришел в сознание. Около 13:00 спидбот с туристом прибыл на пирс Чалонга, откуда мужчину отправили в центр неотложной помощи при строящейся больнице Chalong Hospital, затем перевели в Vachira Hospital, а оттуда – в Bangkok Hospital.

Сотрудники Центра помощи туристам (ТАС) на пирсе Чалонга рассказали, что Ку Шен Лианг отдыха на острове в компании четырех друзей и должен был вылететь на родину 14 января. Представители ТАС отметили, что мужчина страдал от астмы, но рассказать что-либо о его текущем состоянии здоровья после возвращения к жизни не смогли.