Турист из Китая утонул у острова Рача-Яй

Полиция Пхукета подтвердила гибель гражданина КНР во время экскурсии к острову Рача-Яй во вторник, 8 января.

Иккапоп Тхонгтуб

9 Января 2019, 02:08 PM

Фото: Туристическая полиция Пхукета

Сообщение о гибели 31-летнего гражданина КНР Чжу Кая поступило в полицейский участок Чалонга около 15:30 дня. Полицейские и парамедики встретили спидбот с телом погибшего на пирсе, после чего труп был доставлен в морг больницы Vachira Hospital в Пхукет-Тауне.

Как указали в своем отчете сотрудники полиции Чалонга, погибший турист отдыхал на Пхукете один и снимал номер в одном из отелей Патонга. Во вторник, 8 января, он в составе группы отдыхающих отправился на экскурсию к острову Рача-Яй. Поездку организовала компания Similan Pro Dive, туристическая группа находилась на борту спидбота Chot Somporn 18.

Сопровождавший туристическую группу гид Ванчай Сэ Ло рассказал полицейским, что лодка встала на якорь в бухте Паток, где для туристов организовали ланч, после чего им был предоставлен час свободного времени.

Пока вся группа отдыхала на пляже, Чжу Кай решил отойти от других отдыхающих и искупаться в одиночестве. При этом все туристы, по словам гида, получили инструкции по технике безопасности.

«Затем, когда они позвали туристов на борт лодки, Чжу Кай не отозвался, хотя его было видно. Экипаж спидбота бросился к нему на помощь и вытащил его на берег, но он уже был без сознания. Попытки вернуть его к жизни результатов не принесли». – пересказал слова гида и моряков капитан туристической полиции Эккачай Сири.

По словам офицера, дипломатическая миссия КНР в Таиланде уже проинформирована о случившемся. Тайские официальные лица и консульские сотрудники посольства Китая работают над возвращением тела погибшего на родину.