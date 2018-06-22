Турист из Китая утонул у острова Рача-Яй

Китайский турист утонул во время экскурсии к острову Рача-Яй в четверг, 21 июня. Еще двух попавших в беду отдыхающих удалось спасти.

22 Июня 2018 12:04:05

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция Чалонга получила сообщение о гибели 30-летнего гражданина Китая Су Вана после полудня 21 июня. Как выяснили полицейские Су Ван находился на острове Рача-Яй в составе экскурсионной группы из 35 туристов. Экскурсия была заказана им в компании Apple Tour Company, а доставку на остров осуществляла компания Nonthasak Marine.

Согласно полученной журналистами информации, группа туристов находилась в бухте Паток, и трое из отдыхающих – Су Ван, Лян Йю и Пу Бинь – решили пойти искупаться, не предупредив об этом гидов. Мужчины не смогли справиться с волнами и начали тонуть.

Попавших в беду китайцев заметил спасатель близлежащего отеля. Двух туристов – Ляня Йю и Пу Биня – удалось оперативно достать из воды, однако Су Ван пропал в море. Его тело позже обнаружил проходивший мимо спидбот.

Вице-губернатор Пхукета Тхаворнват Конгкэу и другие официальные лица посетили двух спасенных туристов в больнице, а также встретились с родственниками погибшего, которым принесли соболезнования.