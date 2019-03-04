Mai Khao Beach Condominium
Войти | Создать аккаунт ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Турист из Китая утонул на пляже в Патонге

Ночное купание группы туристов в Патонге завершилось гибелью одного из них. При этом патрулировавшие пляж члены Patong Baywatch незадолго до происшествия предупредили иностранцев о том, что заходить в воду им не стоит.

Варанья Промпинпарат

4 Марта 2019, 03:01 PM
Фото: Patong Baywatch

Фото: Patong Baywatch

Турист из Китая по имени Лу Мэн Ян утонул в ходе ночного купания на пляже в Патонге. Инцидент произошел в понедельника, 4 марта.

Как рассказал глава группы Patong Baywatch* Супат Тиангной, патрулировавшие пляж сотрудники организации около 4:00 заметили группу из девяти туристов из Китая, выпивавших на побережье в районе Лома парк. По словам господина Тиангноя, иностранцев предупредили, что после употребления алкоголя им не стоит заходить в воду на глубину больше, чем по колено. Предупреждение туристы они проигнорировали.

«Туристы были пьяны, и я предупредил их, что им не следует играть в море. Я предупредил их, что если они все же намерены зайти в воду, то не должны заходить глубже, чем по колено», – заявил господин Тиангной.

По словам главы Baywatch, после общения с туристами его команда продолжила патрулирование, а 20 минут спустя отдыхающие позвали их на помощь. Как выяснилось, группа из четырех китайцев все же отправилась купаться, после чего один из них пропал.

«Мы бросились на поиски и через 15 минут нашли пропавшего. Он лежал на воде лицом вниз примерно в 200 м от берега», – рассказал господин Тиангной. Спасти иностранца не уделось.

Лейтенант полиции Патонга Чанат Хонгситтхичайкун подтвердил «Новостям Пхукета» сегодня утром, что дипломатическая миссия Китая в Таиланде уже проинформирована об инциденте. В качестве причины смерти официально указано, что турист утонул.

*Группа Patong Baywatch была собрана и финансируется Фондом развития Патонга, возглавляемым бизнесменом и сыном бывшего мэра города Прабом Кисином. В состав команды входят семь человек, включая нескольких бывших лайфгардов. Члены группы занимаются патрулирование пляжа в Патонге в целях обеспечения безопасности.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Полиция Таиланда провела рейд по магазинам, торгующим электронными сигаретами
Королевскую кобру и питона поймали у жилых домов в Кату
Материалы по делу «Феникса» передали прокурору
Кандидата в парламент арестовали по ордеру трехлетней давности
Мототаксист погиб в дорожной аварии в Чалонге
В провинции Пханг-Нга выгорели 67 рай национального парка
Патонг вернулся к идее переноса линий электропередач под землю
Erawadee привлекут к ответственности за нелегальный найм иностранцев
На Пхукете загорелась мастерская по переоборудованию машин под газ
Ситуация в Кашмире сбила график рейсов на Пхукет из городов России
Туристку из Франции оштрафовали и депортировали за электронную сигарету
Водителя тук-тука разыскивают за нападение на туристку
Thai Airways отменила рейс в Москву из-за конфликта в Кашмире
В протекающем через Банг-Тао канале установили систему озонирования воды
Граждане России, Киргизии, Украины и Молдавии задержаны за нелегальную работу на Пхукете

 

Laguna Property
MontAzure
Sunday Brunch Club
Express Carpet and Decor
Thai Residential
QSI Food Competition 2019
777 Beach Condo
Laguna Phuket Marathon 2019

 