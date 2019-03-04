Турист из Китая утонул на пляже в Патонге

Ночное купание группы туристов в Патонге завершилось гибелью одного из них. При этом патрулировавшие пляж члены Patong Baywatch незадолго до происшествия предупредили иностранцев о том, что заходить в воду им не стоит.

Варанья Промпинпарат

4 Марта 2019, 03:01 PM

Фото: Patong Baywatch

Турист из Китая по имени Лу Мэн Ян утонул в ходе ночного купания на пляже в Патонге. Инцидент произошел в понедельника, 4 марта.

Как рассказал глава группы Patong Baywatch* Супат Тиангной, патрулировавшие пляж сотрудники организации около 4:00 заметили группу из девяти туристов из Китая, выпивавших на побережье в районе Лома парк. По словам господина Тиангноя, иностранцев предупредили, что после употребления алкоголя им не стоит заходить в воду на глубину больше, чем по колено. Предупреждение туристы они проигнорировали.

«Туристы были пьяны, и я предупредил их, что им не следует играть в море. Я предупредил их, что если они все же намерены зайти в воду, то не должны заходить глубже, чем по колено», – заявил господин Тиангной.

По словам главы Baywatch, после общения с туристами его команда продолжила патрулирование, а 20 минут спустя отдыхающие позвали их на помощь. Как выяснилось, группа из четырех китайцев все же отправилась купаться, после чего один из них пропал.

«Мы бросились на поиски и через 15 минут нашли пропавшего. Он лежал на воде лицом вниз примерно в 200 м от берега», – рассказал господин Тиангной. Спасти иностранца не уделось.

Лейтенант полиции Патонга Чанат Хонгситтхичайкун подтвердил «Новостям Пхукета» сегодня утром, что дипломатическая миссия Китая в Таиланде уже проинформирована об инциденте. В качестве причины смерти официально указано, что турист утонул.

*Группа Patong Baywatch была собрана и финансируется Фондом развития Патонга, возглавляемым бизнесменом и сыном бывшего мэра города Прабом Кисином. В состав команды входят семь человек, включая нескольких бывших лайфгардов. Члены группы занимаются патрулирование пляжа в Патонге в целях обеспечения безопасности.