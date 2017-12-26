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Турист из Китая утонул на пляже в Патонге

Гражданин Китая Ань Хуэйфэн утонул на пляже в Патонге утром 23 декабря.

Иккапоп Тхонгтуб

26 Декабря 2017 09:37:22

Фото: Иккапоп Тхонгтуб
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Как сообщил подполковник Патапи Сричай из полиции Патонга, несчастный случай на пляже произошел между 8 и 9 утра субботы, 23 декабря.

Подполковник не уточнил обстоятельства произошедшего, указав лишь, что 26-летнего туриста по имени Ань Хуэйфэн достали из воды без сознания, и спасти его не удалось. На пляже он находился вместе со своей девушкой, имени которой господин Сричай не привел.

В полиции установили, что Ань Хуэйфэн прибыл на Пхукет около 7 утра того же дня и даже не успел зарегистрироваться в отеле. Семья погибшего уже поставлена в известность о случившемся.

 

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