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Турист из Китая утонул на пляже Най-Харн

Лайфгардам не удалось спасти 40-летнего туриста из Китая, проигнорировавшего красные флаги на пляже Най-Харн и отправившегося купаться в опасной зоне.

Новости Пхукета

9 Августа 2019, 10:14 AM
Турист из Китая утонул на пляже Най-Харн.

Турист из Китая утонул на пляже Най-Харн.

О гибели 40-летнего китайца по имени Гун Юй корреспонденту The Phuket News сообщил мэр Раваи Арун Солос.

Как рассказал господин Солос, инцидент произошел около 16:20 четверга, 8 августа. Мужчина вместе с сыном отправился купаться в зоне, где были установлены запрещающие флаги, и недооценил силу волн.

Спасатели бросились на помощь и сперва доставили на берег сына, а затем вернулись за отцом, но тот уже не дышал. Проведенные на пляже реанимационные процедуры результата не принесли.

Прибывшая на место событий машина службы спасения доставила туриста в центр неотложной помощи в Чалонге, но медикам оставалось лишь констатировать смерть.

*Имя приведено в соответствии с системой Палладия.

 

 

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