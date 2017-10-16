Турист из Китая утонул на экскурсии к острову Рача-Ной

Туристическая полиция Пхукета подтвердила гибель гражданина Китая Хэ Сысяна, утонувшего у острова Рача-Ной после полудня 15 октября.

16 Октября 2017 10:59:58

Фото: Туристическая полиция

Туристическая полиция Пхукета и дежурный офицер полицейского участка Чалонга получили сообщение о несчастном случае у острова Рача-Ной в 15:40 воскресенья, 15 октября.

Как рассказал капитан Джетсада Вичиан, 26-летний китаец Хэ Сысян был в составе группы клиентов турпоператора Aqua Dive Centre Co. Около 11:30 группа прибыла к пляжу Банана-Бич на острове Рача-Ной, где у туристов было запланировано плавание с масками, а также ланч. В 13:30 сопровождавший групп гид заметил отсутствие Хэ Сысяна, после чего были организованы поиски.

«Сотрудники туроператора нашли господина Хэ в воде лицом вниз. На нем по-прежнему была надета маска для плавания, в руке он сжимал спасательный жилет. Господина Хэ достали из воды и оказали первую помощь, но в сознание он так и не пришел», – рассказал капитан Вичиан.

Офицер не уточнил, следил ли кто-либо из гидов за купавшимися туристами. Также капитан не указал, где в момент происшествия находилась девушка Хэ Сысяна, вместе с которой он отправился на остров Рача-Ной.

Тело погибшего было доставлено в морг больницы Vachira Hospital.