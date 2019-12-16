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Турист из Китая утонул на экскурсии к Коралловому острову

Гражданин Китая Дон Цзюнь погиб во время экскурсии к острову Хе у побережья Пхукета в воскресенье, 15 декабря.

Иккапоп Тхонгтуб

16 Декабря 2019, 02:52 PM
Турист из Китая утонул на экскурсии к Коралловому острову. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Турист из Китая утонул на экскурсии к Коралловому острову. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Сообщение о гибели туриста поступило в полицейский участок Пхукета в 14:45 дня 15 декабря.

Согласно отчету лейтенанта Джарувита Кхунчарона, 56-летний мужчина захлебнулся во время плавания в неглубокой воде у побережья Кораллового острова.

Члены экскурсионной группы, в составе которой мужчина отправился на Коралловый остров, достали его из воды, а оказавшийся поблизости инструктор по дайвингу сразу приступил к сердечно-легочной реанимации, но спасти туриста не удалось.

Как отметил лейтенант Кхунчарон, экскурсия была организована компанией Yong-seung Tours Co Ltd. Катер, на котором туристы прибыли на Коралловый остров, представила компания Nonthasak Marine.

Расследование обстоятельств смерти иностранца пока не завершено, при этом в отчете лейтенанта Кхунчарона указывается, что жизни каждого из членов экскурсионной группы были застрахованы на 1 млн бат.

 

 

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