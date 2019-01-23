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Турист из Китая привез на Пхукет колбасу с вирусом африканской чумы свиней

У прибывшего на Пхукет туриста из Китая при досмотре вещей в аэропорту обнаружили колбасу с вирусом африканской чумы свиней (АЧС). Каждый год из-за этой болезни фермеры Европы, России и Америки несут колоссальные убытки, но до Восточной Азии она добралась лишь в прошлом году, а в Таиланде с ней и вовсе пока не сталкивались ни разу.

Новости Пхукета

23 Января 2019, 11:45 AM
Фото: Kifo / Wikimedia Commons

Фото: Kifo / Wikimedia Commons

Об обнаружении на территории Королевства мясных продуктов с вирусом АЧС сообщил в середине этой недели глава Департамента развития животноводства Соравит Тхането, заявление которого приводит газета Bangkok Post. Согласно публикации столичной газеты, вирус был найден в девяти «колбасах и салями», которые привез с собой турист из китайского города Чэнду (провинция Сычуань), прилетевший на Пхукет 16 января. Все колбасы со следами АЧС были изъяты.

После обнаружения вируса Департамент животноводства принял решение ужесточить контроль за ввозом из-за рубежа мясной продукции из свинины. Меры распространяются и на продукцию, ввозимую туристами для личного потребления.

«В настоящий момент установлен строгий контроль за зарубежной продукцией из свинины. Таким образом мы стремимся не допустить вспышки вируса. Если не проверять ввозимую продукцию, вирус может нанести сокрушительный удар по соответствующей отрасли нашего сельского хозяйства», – заявил господин Тхането.

На прошлой неделе Департамент развития животноводства провел встречу с представителями Ассоциации туристических агентов Таиланда и Тайско-китайской ассоциации туризма. Ведомство попросило партнеров принять меры по предотвращения ввоза туристами в страну продуктов из свинины «без разрешения».

Как пишет Bangkok Post, соответствующую мясную продукцию отныне необходимо декларировать при въезде в Таиланд. По словам господина Тхането, случаев заражения свиней вирусом АЧС в Королевстве зафиксировано не было, но «болезнь продолжает распространяться в Китае».

Отметим, что для человека вирус АЧС как заболевание опасности не представляет, главная угроза болезни – ее экономический эффект для сельского хозяйства. Поскольку лечить зараженных животных ветеринары еще не научились, единственный способ остановить эпидемию в случае возникновение очага – организация карантинной зоны, уничтожение всех свиней в ее радиусе, ликвидация всего, где может сохраниться вирус. Как правило, речь о забое десятков тысяч животных и приостановке деятельности предприятия на несколько месяцев. Радиус

К примеру, в ходе прошлогодней вспышки АЧС в Новгородской области Российской Федерации погибло от болезни или было уничтожено в зоне карантина поголовье в 40 тыс. свиней. Первая вспышка болезни в Восточной Азии была зарегистрирована в августе прошлого года в Китае. К декабрю болезнь распространилась по 23 провинциям страны.

 

 

 

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