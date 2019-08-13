Пляжные спасатели вновь обратились к туристам с призывом не игонрировать красные флаги, после того как турист из Китая попал в отбойное течение и едва не утонул во время купания на пляже Патонг.

Иккапоп Тхонгтуб

Турист из Китая попал в отбойное течение на Патонге. Фото: Patong Surf Life Saving

Турист из Китая попал в отбойное течение на Патонге. Фото: Patong Surf Life Saving

Турист из Китая попал в отбойное течение на Патонге. Фото: Patong Surf Life Saving

Турист из Китая попал в отбойное течение на Патонге. Фото: Patong Surf Life Saving

Турист из Китая попал в отбойное течение на Патонге. Фото: Patong Surf Life Saving

Как сообщили спасатели Patong Surf Life Saving, инцидент с участием туриста из Китая произошел около 10:20 утра понедельника, 12 августа. Неназванный мужчина решил искупаться в зоне, отмеченной красными флагами, и попал в отбойное течение, которое понесло его в море.

Спасатели вовремя успели на помощь иностранцу, вытащили его на берег и оказали первую помощь.

«Он был изможден и испытывал трудности с дыханием», – указали лайфгарды.

Затем мужчину отвезли в больницу Patong Hospital для полноценного медицинского обследования. В настоящий момент угроза жизни туриста отсутствует.