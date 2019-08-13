Войти | Создать аккаунт
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Турист из Китая попал в отбойное течение на Патонге

Пляжные спасатели вновь обратились к туристам с призывом не игонрировать красные флаги, после того как турист из Китая попал в отбойное течение и едва не утонул во время купания на пляже Патонг.

Иккапоп Тхонгтуб

13 Августа 2019, 11:30 AM
Турист из Китая попал в отбойное течение на Патонге. Фото: Patong Surf Life Saving

Турист из Китая попал в отбойное течение на Патонге. Фото: Patong Surf Life Saving

Турист из Китая попал в отбойное течение на Патонге. Фото: Patong Surf Life Saving

Турист из Китая попал в отбойное течение на Патонге. Фото: Patong Surf Life Saving

Турист из Китая попал в отбойное течение на Патонге. Фото: Patong Surf Life Saving

Турист из Китая попал в отбойное течение на Патонге. Фото: Patong Surf Life Saving

Турист из Китая попал в отбойное течение на Патонге. Фото: Patong Surf Life Saving

Турист из Китая попал в отбойное течение на Патонге. Фото: Patong Surf Life Saving

Турист из Китая попал в отбойное течение на Патонге. Фото: Patong Surf Life Saving

Турист из Китая попал в отбойное течение на Патонге. Фото: Patong Surf Life Saving

Как сообщили спасатели Patong Surf Life Saving, инцидент с участием туриста из Китая произошел около 10:20 утра понедельника, 12 августа. Неназванный мужчина решил искупаться в зоне, отмеченной красными флагами, и попал в отбойное течение, которое понесло его в море.

Спасатели вовремя успели на помощь иностранцу, вытащили его на берег и оказали первую помощь.

«Он был изможден и испытывал трудности с дыханием», – указали лайфгарды.

Затем мужчину отвезли в больницу Patong Hospital для полноценного медицинского обследования. В настоящий момент угроза жизни туриста отсутствует.

 

 

 

Have a news tip-off? Click here

Доступ к обрушившемуся в Раваи зданию закрыли на время работы криминалистов
Рассада и Кату частично останутся без водоснабжения 14 и 15 августа
Девять человек арестованы по наркотическим статьям на Пхукете
Три человека погибли при обрушении строящегося здания в Раваи
Пхукет отмечает день рождения Королевы-Матери
Тинейджер на мотоцикле украл сумочку у туристов из Малайзии в районе Най-Янга
Метеорологическое предупреждение на Пхукете остается в силе
Больница Vachira Hospital проведет учебную эвакуацию
Женщина погибла под колесами грузовика в Вичите
Мертвого дельфина вынесло на один из пляжей Пхукета
По следам драки на Бангла-Роуд обвинения предъявят обоим участникам
Турист из Китая утонул на пляже Най-Харн
Специалисты приступили к установлению причин пожара на супер-яхте Lady D
Мотоциклист погиб в столкновении с припаркованным на обочине грузовиком
Министр туризма пообещал поддержку пляжным спасателям Пхукета

 

SKYPARK
Dot Property Awards
Thai Residential
Laguna Golf Phuket - Children First Charity

 