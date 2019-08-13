Турист из Китая попал в отбойное течение на Патонге

Как сообщили спасатели Patong Surf Life Saving, инцидент с участием туриста из Китая произошел около 10:20 утра понедельника, 12 августа. Неназванный мужчина решил искупаться в зоне, отмеченной красными флагами, и попал в отбойное течение, которое понесло его в море.
Спасатели вовремя успели на помощь иностранцу, вытащили его на берег и оказали первую помощь.
«Он был изможден и испытывал трудности с дыханием», – указали лайфгарды.
Затем мужчину отвезли в больницу Patong Hospital для полноценного медицинского обследования. В настоящий момент угроза жизни туриста отсутствует.