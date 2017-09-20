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Турист из Китая попал в больницу после инцидента на парасейлинге

Иностранцу посчастливилось избежать серьезных травм, после того как парашют, на котором он катался, запутался в ветвях дерева.

Иккапоп Тхонгтуб

20 Сентября 2017 09:05:43

Полиция уже установила личность пострадавшего, оказавшегося 62-летним китайцем по имени Чжао Цзянин. Фото: Туристическая полиция Пхукета
Полиция уже установила личность пострадавшего, оказавшегося 62-летним китайцем по имени Чжао Цзянин. Фото: Туристическая полиция Пхукета

Несчастный случай на пляже Патонг произошел около 10:00 утра вторника, 19 сентября. Как рассказал полиции капитан катера, катавшего иностранца, парашют запутался в ветвях растущей на берегу казуарины, в результате чего турист рухнул на песок с высоты нескольких метров.

Полиция уже установила личность пострадавшего, оказавшегося 62-летним китайцем по имени Чжао Цзянин из провинции Хэбэй. Мужчине посчастливилось избежать серьезных травм.

«Его доставили в больницу Patong Hospital, но медики не нашли переломов. Он получил лишь синяк на бедре», – заявили «Новостям Пхукета» в туристической полиции.

Напомним, что вопросы безопасности парасейлинга вернулись на повестку дня после несчастного случая на пляже Ката, где в июне погиб турист из Австралии, у которого в полете расстегнулись карабины крепления парасейлинговой обвязки (харнесса) к парашюту.

Дополнительное внимание операторы парасейлинга привлекли к себе в августе, когда некий китайский турист взял с собой в полет дочь двухлетнего или трехлетнего возраста.

После этих двух происшествий операторы решили разработать внутренние инструкции для всех компаний, зарабатывающих катанием туристов на парашютах над морем. Как выяснилось, ранее никаких регулирующих документов в этой сфере просто не существовало. Хронику последних происшествий на парасейлинге можно найти здесь.

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