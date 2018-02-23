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Турист из Китая погиб в результате падения с крыши виллы

Гражданин КНР погиб в результате падения с крыши виллы после ночной вечеринки в Камале.

Иккапоп Тхонгтуб

23 Февраля 2018 08:58:32

Полиция Пхукета получила сообщение о гибели 30-летнего туриста из Китая Чжиюя Гао около 13:00 четверга 22 февраля. Тело мужчины было обнаружено его друзьями, вместе с которыми он снимал виллу в Камале. Найдя Чжиюя без признаков жизни, они вызвали полицию и спасателей, но последним оставалось лишь доставить тело в морг.

«Предыдущим вечером у них была вечеринка на крыше виллы, возвышающейся над землей на 20 м. После полуночи, около 1:40 ночи, друзья господина Гао отправились спать в свои комнаты, а он остался покурить на крыше в одиночестве. Никто не знал, что произошло. Все были уверены, что господин Гао также вернулся к себе в спальню», – рассказал майор Эккачай Сири из туристической полиции Пхукета.

«На данном этапе мы полагаем, что он мог упасть с крыши или попытаться спрыгнуть в бассейн и промахнуться. Расследование продолжается», – добавил майор Сири.

По словам господина Сири, господин Гао и его компания заселились на виллу 20 февраля и должны были покинуть ее 24 февраля.

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