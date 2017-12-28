Турист из Италии погиб в аварии на дороге от Большого Будды

Гражданин Италии упал с мотоцикла на спуске с холма, где находится Большой Будда, и скончался от травмы головы.

28 Декабря 2017 10:29:26

Фото: Полиция Чалонга

Полиция Чалонга подтвердила гибель 59-летнего итальянца Джованни Спатафоры, погибшего в результате падения с мотоцикла во время спуска от Большого Будды.

Как сообщил «Новостям Пхукета» лейтенант Чанат Нонгситтхичайкун, итальянец ехал на мотоцикле пассажиром, защитного шлема на голове мужчины не было. Управляла байком некая гражданка Таиланда.

Лейтенант Нонгситтхичайкун не раскрыл личность находившейся за рулем женщины. Об обстоятельствах ДТП он также не сообщил, ограничившись лишь указание на то, что в результате падения итальянец ударился головой о скрытый в высокой траве бетонный столб.

Произошел инцидент, по словам лейтенанта Нонгситтхичайкуна, во второй половине дня 24 декабря. Итальянец скончался в больнице Vachira Hospital вечером того же дня.

При этом в публикации итальянской газеты La Stampa Savona утверждается, что в момент ДТП Джованни Спатафора находился на мотоциклетном такси.