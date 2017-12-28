The Phuket News
The Phuket News Premier League predictions
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Турист из Италии погиб в аварии на дороге от Большого Будды

Гражданин Италии упал с мотоцикла на спуске с холма, где находится Большой Будда, и скончался от травмы головы.

Новости Пхукета

28 Декабря 2017 10:29:26

Фото: Полиция Чалонга
Фото: Полиция Чалонга

Полиция Чалонга подтвердила гибель 59-летнего итальянца Джованни Спатафоры, погибшего в результате падения с мотоцикла во время спуска от Большого Будды.

Как сообщил «Новостям Пхукета» лейтенант Чанат Нонгситтхичайкун, итальянец ехал на мотоцикле пассажиром, защитного шлема на голове мужчины не было. Управляла байком некая гражданка Таиланда.

Лейтенант Нонгситтхичайкун не раскрыл личность находившейся за рулем женщины. Об обстоятельствах ДТП он также не сообщил, ограничившись лишь указание на то, что в результате падения итальянец ударился головой о скрытый в высокой траве бетонный столб.

Произошел инцидент, по словам лейтенанта Нонгситтхичайкуна, во второй половине дня 24 декабря. Итальянец скончался в больнице Vachira Hospital вечером того же дня.

При этом в публикации итальянской газеты La Stampa Savona утверждается, что в момент ДТП Джованни Спатафора находился на мотоциклетном такси.

 

 

 

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Таиланд поставил цель снизить число смертей на дорогах в Новый год на 5%
Таиланд поставил цель снизить число смертей на дорогах в Новый год на 5%
Российский саксофонист Игорь Бутман выступит в Таиланде
Российский саксофонист Игорь Бутман выступит в Таиланде
Соревнования по борьбе прошли на Пхукете
Соревнования по борьбе прошли на Пхукете
Тайский стритфуд за 40 бат попал в красный гид Michelin
Тайский стритфуд за 40 бат попал в красный гид Michelin
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Чем грозит работа без ворк-пермита?

Чем грозит работа без ворк-пермита?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
РАСКРАСКА
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Купить билет
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2017 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.