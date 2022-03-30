Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Турист из Ирана пропал на рафтинге

В провинции Пханг-Нга продолжаются поиски 24-летнего туриста из Ирана, пропавшего в водах клонга Ра во время рафтинга. К делу привлечена туристическая полиция Пхукета во главе с полковником Эккачаем Сири.

Иккапоп Тхонгтуб

30 Марта 2022, 01:57 PM
Гражданин Ирана пропал на рафтинге 29 марта. Фото: Туристическая полиция Пхукета

Гражданин Ирана пропал на рафтинге 29 марта. Фото: Туристическая полиция Пхукета

Гражданин Ирана пропал на рафтинге 29 марта. Фото: Туристическая полиция Пхукета

Гражданин Ирана пропал на рафтинге 29 марта. Фото: Туристическая полиция Пхукета

Гражданин Ирана пропал на рафтинге 29 марта. Фото: Туристическая полиция Пхукета

Гражданин Ирана пропал на рафтинге 29 марта. Фото: Туристическая полиция Пхукета

Гражданин Ирана пропал на рафтинге 29 марта. Фото: Туристическая полиция Пхукета

Гражданин Ирана пропал на рафтинге 29 марта. Фото: Туристическая полиция Пхукета

Гражданин Ирана пропал на рафтинге 29 марта. Фото: Туристическая полиция Пхукета

Гражданин Ирана пропал на рафтинге 29 марта. Фото: Туристическая полиция Пхукета

Гражданин Ирана пропал на рафтинге 29 марта. Фото: Туристическая полиция Пхукета

Гражданин Ирана пропал на рафтинге 29 марта. Фото: Туристическая полиция Пхукета

Гражданин Ирана пропал на рафтинге 29 марта. Фото: Туристическая полиция Пхукета

Гражданин Ирана пропал на рафтинге 29 марта. Фото: Туристическая полиция Пхукета

Сообщение об инциденте на клонге Ра в провинции Пханг-Нга поступило в Центр помощи туристам (ТАС) около 17:30 вторника, 29 марта. О происшествии сообщил глава района Сонг-Пхрэк, откуда группа туристов, включавшая 42-летнего Джавада Бехзадифара, отправилась в путешествие.

Как уточнил ТАС, господин Бехзадифар прилетел на Пхукет с женой 24 марта, супружеская пара остановилась в отеле в Патонге. 29 марта иранцы отправились в Сонг-Пхрэк на рафтинг.

Спуск по водам клонга Ра начался в 15:00. На плоту, кроме господина Бехзадифара с супругой, находились двое сотрудников компании-организатора тура и еще один турист.

Во время спуска рафт врезался в крупный камень, а затем – в опору моста Poon Bridge в тамбоне Ноп-Принг. Плот перевернулся, в результате чего все находившиеся на нем люди, кроме господина Бехзадифара, оказались в воде. В ТАС пояснили, что мужчина для безопасности «привязал ноги к плоту веревкой».

Спутники господина Бехзадифара добрались до застрявшего рафта и перевернули его, после чего плот унесло течением. Самого иранца нигде не были.

Высланная на место событий поисковая группа отыскала рафт, но туриста не нашла. Сейчас поиски продолжаются.

Также представители ТАС собираются побеседовать с владельцем экскурсионной компании Multi Adventure Partnership, организовавшей поездку. Полное имя бизнесмена в сообщении не указано, известно лишь его прозвище – «кхун Чет». Также ТАС свяжется с иранским посольством, чтобы обсудить «оказание помощи» супруге пропавшего. Обратные билеты у господина Бехзадифар и его жены взяты на 1 апреля.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Нуждающимся Кату предложили разовую работу
На ярмарке Красного Креста разыграли золотой слиток на 150 г
Школьник погиб, катаясь по пирсу с друзьями
Вице-губернатор Пхукета отметили вклад ярмарок Roi Rim Lay в оживление экономики
Юг острова временно останется без света 29 марта
Земельный спор на миллиард продолжается в Банг-Тао
EGAT: С середины 2022 года энергоснабжение Пхукета будет более стабильным
На Пхукете продолжают «бустерную» вакцинацию престарелых
Кладку яиц морской черепахи нашли на пляже Тхай-Мыанг
Пострадавшего вьетнамского моряка доставили в больницу силами ВМФ
Пхукет начал «бустеризацию» группы риска
Отельный карантин для потенциально заразившихся туристов сохраняется
Вьетнамец решил доплыть с Пхукета до Индии на надувном плоту
Владелец отеля Sri Panwa снова едва не погиб на дороге
Губернатор подписал новый приказ о правилах въезда на Пхукет

 

Thai Residential
QSI International School Phuket
MACNELS SHIPPING PHUKET
EPL predictions

 