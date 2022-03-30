Турист из Ирана пропал на рафтинге

В провинции Пханг-Нга продолжаются поиски 24-летнего туриста из Ирана, пропавшего в водах клонга Ра во время рафтинга. К делу привлечена туристическая полиция Пхукета во главе с полковником Эккачаем Сири.

Иккапоп Тхонгтуб

Сообщение об инциденте на клонге Ра в провинции Пханг-Нга поступило в Центр помощи туристам (ТАС) около 17:30 вторника, 29 марта. О происшествии сообщил глава района Сонг-Пхрэк, откуда группа туристов, включавшая 42-летнего Джавада Бехзадифара, отправилась в путешествие.

Как уточнил ТАС, господин Бехзадифар прилетел на Пхукет с женой 24 марта, супружеская пара остановилась в отеле в Патонге. 29 марта иранцы отправились в Сонг-Пхрэк на рафтинг.

Спуск по водам клонга Ра начался в 15:00. На плоту, кроме господина Бехзадифара с супругой, находились двое сотрудников компании-организатора тура и еще один турист.

Во время спуска рафт врезался в крупный камень, а затем – в опору моста Poon Bridge в тамбоне Ноп-Принг. Плот перевернулся, в результате чего все находившиеся на нем люди, кроме господина Бехзадифара, оказались в воде. В ТАС пояснили, что мужчина для безопасности «привязал ноги к плоту веревкой».

Спутники господина Бехзадифара добрались до застрявшего рафта и перевернули его, после чего плот унесло течением. Самого иранца нигде не были.

Высланная на место событий поисковая группа отыскала рафт, но туриста не нашла. Сейчас поиски продолжаются.

Также представители ТАС собираются побеседовать с владельцем экскурсионной компании Multi Adventure Partnership, организовавшей поездку. Полное имя бизнесмена в сообщении не указано, известно лишь его прозвище – «кхун Чет». Также ТАС свяжется с иранским посольством, чтобы обсудить «оказание помощи» супруге пропавшего. Обратные билеты у господина Бехзадифар и его жены взяты на 1 апреля.