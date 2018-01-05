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Турист из Индии утонул во время дайв-тура у Пхи-Пхи

Полиция предъявила обвинения двум инструкторам по дайвингу в связи с гибелью туриста из Индии у островов Пхи-Пхи

Шела Рива

5 Января 2018 09:21:56

Фото: Diego Delso
Фото: Diego Delso

Гражданин Индии Алок Кумар Шукла погиб во время занятий дайвингом у островов Пхи-Пхи в воскресенье, 31 декабря. Как рассказали «Новостям Пхукета» лейтенант местной полиции Канакорн Тамакан, мужчина упал за борт дайверского судна, когда снимал с себя снаряжение после успешного погружения. Мужчина успел снять все, кроме грузового пояса и гидрокостюма, когда лодка качнулась на волнах и Шукла упал в воду.

«Большая волна заставила лодку качнуться, в результате чего господин Шукла упал в воду и утонул из-за грузового пояса. Очевидцы падения господин Шуклы бросились в воду за ним, но поскольку место было глубоким, на поиски потребовалось время», – заявил лейтенант Тамакхан.

По словам полицейского, двум инструкторам по дайвингу, находившимся на борту дайверского судна в момент происшествия, предъявлены обвинения в халатности. Их имено лейтенант Тамакхан не назвал.

Версию полиции подтвердил и менеджер дайв-центра Георг Керейт. Он выразил соболезнования родственникам и друзьям погибшего и заверил, что его компания тесно сотрудничает с полицией по следам инцидента.

Как заявил господин Керейт, его сотрудникам удалось найти туриста и поднять его на борт лодки, после чего они провели сердечно-легочную реанимацию, но спасти мужчину не удалось. По словам господина Керейта, технику безопасности погибший турист не нарушил.

«Это стандартная практика в дайвинге. После погружения ты поднимаешься на борт лодки и направляешься в место, где можно присесть и разместить баллоны. Затем ты ослабляешь застежки на плечах и снимаешь снаряжение. Следующий этап – встать и снять грузовой пояс. Затем можно снять и гидрокостюм», – пояснил господин Керейт.

«В плане выполнения процедуры все шло нормально. Он упал за борт в те невозможные пять секунд, когда снимал грузовой пояс», – добавил он.

По словам менеджера дайв-центра, компания рассматривает возможность усилить контроль за безопасностью. Дайв-центр и владелец судна рассмотрят возможность установки дополнительных ограждений на судне, где произошел инцидент. Возможно, не сертифицированным дайверам также запретят снимать снаряжение вблизи от борта судна. Для погибшего господина Шуклы воскресный дайв-тур был первым в жизни.

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