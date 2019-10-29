Турист из Индии утонул на Пхукете в предпоследний день отпуска

Как сообщил The Phuket News шеф полиции Карона полковник Правит Суттхирыангарун, сообщение о смерти гражданина Индии поступило в полицейский участок в 17:40. О гибели иностранца полицейских поставил в известность персонал центра неотложной медицинской помощи при готовящейся к открытию больнице Chalong Hospital.
Согласно показаниям очевидцев, спасатели увидели попавшего в беду купальщика и поспешили ему на помощь, но из воды мужчину уже достали без сознания и не реагирующим на действия лайфгардов.
На берегу спасатели приступили к сердечно-легочной реанимации и продолжали ее проводить до прибытия скорой помощи в медцентр в Чалонге. Там медики констатировали смерть.
Погибшему мужчине было 54 года. На Пхукет он прилетел в четверг, 24 октября, а покинуть остров должен был сегодня, 29 октября. Иностранец отдыхал на Пхукете один и снимал номер в одном из отелей у пляжа Ката.