Турист из Греции предложил награду за возврат украденных денег

Турист из Греции Александрос Алексиадис предложил награду за возврат денег, украденных из арендованного им автомобиля на пляже Ката. Из машины пропали 4,9 тыс. евро, за возврат иностранец предлагает 1 тыс. евро или 20% от суммы, ежели деньги будут возвращены не полностью.

31 Января 2022, 09:18 PM

Господин Алексиадис с семьей на Пхукете.

Господин Алексиадис прилетел на Пхукет 26 декабря с женой Лесией и тремя детьми: 14-летним Иллией, 11-летней Лизой и 5-летней Василики. Семья приехала по программе Test & Go и поселилась в кондоминиуме Kata Ocean View Residence. Отдых у греков запланирован до 25 февраля.

На время отдыха семья арендовала автомобиль. И 26 января обнаружила, что из салона машины пропали оставленные там наличные в размере 4,9 тыс. евро (свыше 180 тыс. бат). Полиция грекам пока никак не помогла.

«Я встречался с сотрудниками полиции Карона дважды, но общаться с ними было непросто. По-английски они не говорят», – посетовал господин Алексиадис в беседе с The Phuket News.

«Работающие в кондо женщины помогали мне с переводом, но польза от этого была ограниченной. Я связался со своим посольством в Бангкоке, они сказали, что тоже поговорят с полицией», – добавил он.

Деньги находились в машине, поскольку персонал кондоминиума заявил греку, что не может открыть сейф в его апартаментах. При этом вариант положить деньги в сейф в офисе управляющей компании иностранцу не предложили (возможно, такого сейфа там просто и нет). Оставлять же наличные просто так в апартаментах турист не захотел, поскольку опасался, что деньги могут соблазнить кого-то из уборщиц.

«Какая ирония, не правда ли?» – говорит Алексиадис.

«Больше всего меня беспокоит то, что на парковочной зоне установлены камеры видеонаблюдения. Машина стояла в слепой зоне, но вход на парковку находится в зоне покрытия камер», – поясняет грек.

Господин Алексиадис отмечает, что ему пока не предоставили возможность лично ознакомиться с записями с камер видеонаблюдения, установленными на парковке. Особого энтузиазма в плане возврата денег персонал кондоминиума тоже не демонстрирует.

«Они сказали мне просто смириться с фактом, что мои деньги украдены, и забыть об этом», – заявил господин Алексиадис.

Также нет ясности относительно того, как вор попал в автомобиль, арендованный непосредственно в кондоминиуме.

«Я обнаружил, что водительская дверь была частично открыта. Сперва я подумал, что, возможно, оставил ее незапертой. Но сейчас я понимаю, что замки срабатывают автоматически, если машина не в движении», – объясняет Алексиадис.

В понедельник, 31 января, господин Алексиадис должен был посетить полицейский участок Карона вместе с сотрудниками туристической полиции Пхукета.

Пока что семья греков полагается на кредитную карту господина Алексиадиса.

«Если деньги будут возвращены полностью, то я выплачу награду в 1 тыс. евро, если частично – то в размере 20% от возвращенной суммы», – обещает иностранец.

Связаться с господином Алексиадисом можно по тайскому телефону 090-8910802 или через WhatsApp и Viber по номеру +306974888915. Объявление о награде за возврат украденных денег также размещено на заднем стекле машины, которую арендовал грек.

Сам господин Алексиадис, неоднократно отдыхавший на Пхукете ранее, признается, что кража стала для него шоком.

«Я езжу на Пхукет ежегодно с 2009 года, проводя здесь два-три месяца за раз. Я никогда не беспокоился насчет краж. Почти все мои знакомые думают о Таиланде также», – говорит он.

При этом грек отмечает, что понимает, в какой финансовой ситуации находятся местные жители из-за коронавирусного кризиса. По его словам, люди «в отчаянии».

«Украдены были даже монеты, которые лежали в отсеке у рычага переключения передач. Это говорит о многом», – заключает господин Алексиадис.