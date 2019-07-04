Турист из Гонконга утонул на Сурине

Два туриста из Гонконга попали в отбойное течение на пляже Сурин. Попавших в беду иностранцев заметил находившийся на пляже гражданин Таиланда, но спасти ему удалось лишь одного из них. Второго он вытащил на берег уже мертвым.

Иккапоп Тхонгтуб

4 Июля 2019, 09:38 AM

Фото: Warawut Sensob / Cherng Talay Police

Информация об инциденте на Сурине появилась в тайских соцсетях во второй половине дня 2 июля. В публикациях говорилось, что во время купания на пляже погиб один иностранец, а еще одного достали из воды в тяжелом состоянии.

Корреспондент The Phuket News и «Новостей Пхукета» обратился за комментарием в полицейский участок Чернг-Талей, в зону ответственности которого входит Сурин. В беседе с сотрудником редакции капитан полиции Варавут Сенсоб подтвердил гибель иностранца, которым оказался 52-летний Вань Чуань Мин из Гонконга. На пляже с ним находился 25-летний сын Вань Чунь Тат. Его удалось достать из воды живым.

Как рассказал капитан Сенсоб, туристы из Гонконга отправились купаться и через пять минут были подхвачены отбойным течением, которое понесло их в море. Попавших в беду туристов заметил с берега местный житель и бывший военный с навыками спасения на водах Амнад Чуааман.

Господин Чааман бросился на помощь иностранцам и через некоторое время вытащил на берег младшего из двоих. Затем мужчина отправился на помощь второму, но обнаружил того лежащим на воде лицом вниз без признаков жизни.

Проведенные на пляже реанимационные процедуры результатов не принесли. 52-летний Вань Чуань Мин в сознание так и не пришел. Его 25-летний сын был доставлен в больницу Thalang Hospital, информация о его текущем состоянии отсутствует.

Отметим, что незадолго до инцидента в социальных сетях появилась серия сообщений местных жителей, которые предупредили о полном отсутствии спасателей на Сурине. Соответственно, на пляже не было и красных флагов, отмечающих особо опасные места.

Один из местных серферов также рассказал The Phuket News о своей безуспешной попытке отговорить двух туристов из России от купания. С волнами россияне справиться не смогли, но им удалось самостоятельно выбраться на берег «на коленях, в песке, выдохшимися и ошарашенными».

Отметим, что несколькими днями ранее на Сурине едва не утонул 25-летний гражданин Таиланда Ванчалерм Сата. Мужчину вытащили на берег некие «волонтеры», находившиеся на пляже. В службе спасения административной организации Чернг-Талей (OrBorTor) не смогли объяснить, кто именно спас купальщика.

Еще в июне пляжные спасатели Патонга озвучили отдельное предупреждение об опасности купания на пляжах западного побережья даже в хорошую погоду. Как напомнил глава Phuket Lifeguard Club Пратхают Чуаюань, волны и отбойные течения не становятся менее опасными в дни, когда небо безоблачно и солнце ярко светит.

Напомним, что именно организация Пратхаюта Чуаюаня в течение многих лет централизованно обеспечивала присутствие спасателей на всех пляжей Пхукета. В 2017 году договор с ней перезаключен не был, поскольку лайфгарды не согласились на бюджет, который, по их словам, в принципе не позволял обеспечить наличие должного количества спасателей с требуемым снаряжением и оборудованием.

Административная организация провинции (OrBorJor) отказалась увеличивать бюджет, и с тех пор единой службы спасения на Пхукете нет. Каждый муниципалитет обеспечивает присутствие спасателей своими силами. В настоящий момент с этой задачей успешно справляются лишь Патонг, Раваи и (частично) Карон.