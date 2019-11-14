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Турист из Гонконга едва не утонул на Пхукете

Турист из Гонконга Хо Леонг Лоуренс едва не погиб во время купания на пляже Мерлин к югу от Патонга в среду, 13 ноября.

Новости Пхукета

14 Ноября 2019, 11:39 AM
Фото: Туристическая полиция Пхукета

Фото: Туристическая полиция Пхукета

Как подтвердил капитан туристической полиции Эккачай Сири, инцидент на пляже Мерлин произошел около 14:00. Отельные спасатели достали туриста из воды без сознания, после чего его на скорой помощи доставили в Patong Hospital, а оттуда – в Bangkok Hospital. По состоянию на вечер 13 ноября 50-летний мужчина находился в коме, но, согласно заявлению капитана Сири, мог самостоятельно дышать.

«Он жив. Он дышит самостоятельно, но в сознание еще не пришел», – сообщил капитан Сири.

Как отметил офицер, мужчина прибыл на Пхукет с супругой. Супруги заселились в отель 12 ноября, а покинуть его должны были 15 числа.

Также в коме по-прежнему остается гражданка России и Швейцарии Наталия Старцева-Бени, которую достали из воды без сознания утром 6 ноября. В беседе с корреспондентом The Phuket News капитан Сири подтвердил, что по состоянию на 13 ноября она оставалась в коме.

 

 

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