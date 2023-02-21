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Турист из Германии заплатил 2 тыс. бат за проезд по тоннелю в Чалонге

Турист из Германии, имя которого не раскрывается, вынес на публику вопрос о величине дорожных штрафов и правилах их оплаты на Пхукете после того, как заплатил 2 тыс. бат полицейскому за проезд по тоннелю в Чалонге. Остановивший его сотрудник полиции сначала потребовал 5 тыс. бат, но затем, по словам иностранца, сам предложил заплатить 2 тыс. бат на месте без квитанции. Турист согласился, якобы, не понимая, что дает взятку должностному лицу при исполнении.

Натта Тепбамрунг

21 Февраля 2023, 06:25 PM
Если мотоциклист по незнанию не перестроился в левую полосу заранее, то знак о запрете на движение по тоннелю он увидит, когда формально уже не будет иметь права и возможности что-либо сделать. Фото: The Phuket News

Если мотоциклист по незнанию не перестроился в левую полосу заранее, то знак о запрете на движение по тоннелю он увидит, когда формально уже не будет иметь права и возможности что-либо сделать. Фото: The Phuket News

Описанная туристом ситуация сейчас активно обсуждается в нескольких тайских группах в социальных сетях. Кроме вопроса о квитанции и необычно высоком размере штрафа, мужчина также затронул проблему установки дорожных знаков. По его словам, подъезжая к тоннелю с юга, он не видел знака, запрещающего ему спускаться под землю на мотоцикле.

Согласно Google Maps, единственный запрещающий знак, действительно, расположен неудачно – прямо в начале спуска, где наземная полоса уже отгорожена конусами. На установленном заранее предупреждающем знаке желтого цвета говорится только о том, что водитель приближается к тоннелю с высотой свода 5 м, но о запрете для мотоциклов там нет ни слова.

Корреспондент The Phuket News связался с шефом полиции Чалонга полковником Эккаратом Плайдуангом, который согласился лишь на совсем короткую беседу, сославшись на то, что находится на совещании. Офицер сказал, что «теперь знает» об инциденте, и его сотрудники проверят, действительно ли на подъезде к тоннелю нет знаков, которые бы заранее предупреждали мотоциклистов, что им нужно ехать только по наземным полосам.

Также полковник Плайдуанг пообещал проверить слова о том, что один из сотрудников участка принял от нарушителя ПДД деньги на обочине без квитанции. Уточнить в полиции Чалонга максимальный размер штрафа за езду по тоннелю на мотоцикле, редакции The Phuket News не удалось. Глава отделения дорожной полиции в Чалонге подполковник Джирасит Нупайян отказался от комментариев, пока не обсудит ее с полковником Плайдуангом.

Туристическая полиция Пхукета также уже в курсе инцидента. Там заявили, что помогают туристу в «координации» с полицией Чалонга касательно инцидента, который в пересказе туриста формально можно трактовать и как дачу взятки сотруднику полиции, и как получение этим сотрудником материальных благ в обмен на неисполнение служебных обязанностей.

 

 

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