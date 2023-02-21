Турист из Германии заплатил 2 тыс. бат за проезд по тоннелю в Чалонге

Турист из Германии, имя которого не раскрывается, вынес на публику вопрос о величине дорожных штрафов и правилах их оплаты на Пхукете после того, как заплатил 2 тыс. бат полицейскому за проезд по тоннелю в Чалонге. Остановивший его сотрудник полиции сначала потребовал 5 тыс. бат, но затем, по словам иностранца, сам предложил заплатить 2 тыс. бат на месте без квитанции. Турист согласился, якобы, не понимая, что дает взятку должностному лицу при исполнении.

Натта Тепбамрунг

21 Февраля 2023, 06:25 PM

Если мотоциклист по незнанию не перестроился в левую полосу заранее, то знак о запрете на движение по тоннелю он увидит, когда формально уже не будет иметь права и возможности что-либо сделать. Фото: The Phuket News