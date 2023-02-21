Турист из Германии заплатил 2 тыс. бат за проезд по тоннелю в Чалонге

Описанная туристом ситуация сейчас активно обсуждается в нескольких тайских группах в социальных сетях. Кроме вопроса о квитанции и необычно высоком размере штрафа, мужчина также затронул проблему установки дорожных знаков. По его словам, подъезжая к тоннелю с юга, он не видел знака, запрещающего ему спускаться под землю на мотоцикле.
Согласно Google Maps, единственный запрещающий знак, действительно, расположен неудачно – прямо в начале спуска, где наземная полоса уже отгорожена конусами. На установленном заранее предупреждающем знаке желтого цвета говорится только о том, что водитель приближается к тоннелю с высотой свода 5 м, но о запрете для мотоциклов там нет ни слова.
Корреспондент The Phuket News связался с шефом полиции Чалонга полковником Эккаратом Плайдуангом, который согласился лишь на совсем короткую беседу, сославшись на то, что находится на совещании. Офицер сказал, что «теперь знает» об инциденте, и его сотрудники проверят, действительно ли на подъезде к тоннелю нет знаков, которые бы заранее предупреждали мотоциклистов, что им нужно ехать только по наземным полосам.
Также полковник Плайдуанг пообещал проверить слова о том, что один из сотрудников участка принял от нарушителя ПДД деньги на обочине без квитанции. Уточнить в полиции Чалонга максимальный размер штрафа за езду по тоннелю на мотоцикле, редакции The Phuket News не удалось. Глава отделения дорожной полиции в Чалонге подполковник Джирасит Нупайян отказался от комментариев, пока не обсудит ее с полковником Плайдуангом.
Туристическая полиция Пхукета также уже в курсе инцидента. Там заявили, что помогают туристу в «координации» с полицией Чалонга касательно инцидента, который в пересказе туриста формально можно трактовать и как дачу взятки сотруднику полиции, и как получение этим сотрудником материальных благ в обмен на неисполнение служебных обязанностей.