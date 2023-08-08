Турист из Германии утонул на пляже Карон за день до дня рождения

Подполковник Чарат Лемпан из полиции Чалонга был уведомлен о смерти туриста на Кароне примерно в 20:50, тогда как «пошел купаться» мужчина примерно в 19:30.
Судя по всему, полицейский участок проинформировала о смерти больница Chalong Hospital, когда врачи констатировали смерть доставленного к ним иностранца. Впрочем, прямо в сообщении полиции об этом не говорится.
Погибшему гражданину Германии был 51 года. В распоряжении «Новостей Пхукета» имеется фотография паспорта погибшего, указанная в документе дата рождения – 8 августа 1971 года. Мужчина умер за день до своего 52-летия.
Мужчина находился в воде с 11-летним сыном, который сумел выбраться. Взрослого иностранца унесло в море, и хотя спасателям удалось разыскать его, спасти жизнь туриста у них не получилось.
За неполные две недели с 28 июля по 7 августа на пляжах Пхукета утонули погибли пять человек: гражданин Сенегала, двое граждан Индии, гражданин Таиланда, гражданин России и гражданин Германии.
Во всех упомянутых случаях, кроме инцидентов с рыбаками, официальные лица указывали на игнорирование людьми красных флагов, запрещающих купание.