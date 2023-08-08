Турист из Германии утонул на пляже Карон за день до дня рождения

Власти Пхукета подтвердили новую смерть купальщика на пляж, о которой сообщили ранее на этой неделе местные тайские СМИ. Турист из Германии, который отправился купаться с 11-летним сыном на Кароне и потом был доставлен на берег без сознания, не выжил. Ребенку удалось выбраться на пляж, но отец погиб. На следующий день мужчине должно было исполниться 52 года.

Иккапоп Тхонгтуб

9 Августа 2023, 08:00 AM

Турист из Германии утонул на пляже Карон 7 августа. 8 числа ему должно было исполниться 52 года. Фото: Karon Police