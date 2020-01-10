Турист из Франции умер на пляже в Патонге во второй половине дня среды, 8 января. Причину смерти должны установить медики Patong Hospital.

Новости Пхукета

10 Января 2020, 09:19 AM

Турист из Франции умер на пляже в Патонге. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Как рассказал подполковник Санит Буднонгсэнг из полиции Патонга, 75-летний Рафаэль Скинази отдыхал на пляже вместе с супругой, и в какой-то момент женщина заметила, что он лежит в воде без движения и подняла тревогу. Спасатели вытащили иностранца на берег и приступили к реанимационным процедурами, но спасти его не смогли.

«Первоначальный осмотр тела выявил небольшие раны в районе бровей мужчины и на груди, но я по-прежнему жду от медиков Patong Hospital заключение о причинах смерти», – заявил подполковник Буднонгсэнг.

Офицер отметил, что, по словам супруги погибшего, у него было повышенное давление и диабет.

«Посольство Франции поставлено в известность о случившемся. Также госпожа Скинази проинформировала нас, что планирует осуществить репатриацию тела для проведения похорон на родине», – добавил подполковник.