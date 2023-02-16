Турист из Франции сбил на скутере женщину и уехал с места аварии

Полиция Патонга разыскала туриста из Франции, который вечером 10 февраля сбил переходившую дорогу женщину и скрылся с места событий. Французу арабского происхождения предъявили обвинения сразу по нескольким статьям. Не исключено, что меры будут приняты и против его пассажира. и против мотопроката, где иностранец арендовал скутер Yamaha T-Max.

Иккапоп Тхонгтуб

Полиция Патонга получила сообщение о сбитом пешеходе примерно в 19:50 вечера 10 февраля. Авария произошла на Phra Metta Rd. или выходящей к ней Sai Nam Yen Rd. (точное место не указано). Пострадавшей оказалась 45-летняя уроженка провинции Рой-Эт по имени Маливан Сарарат. Женщина получила серьезные травмы, так что врачи из Patong Hospital были вынуждены отправить ее в главную больницу провинции Vachira Phuket Hospital.

Полицейские опросили очевидцев на месте аварии и получили от них описание мужчины, который сбил женщину на скутере. При этом модель транспортного средства и номера никто не запомнил. Впрочем, это не помешала полиции отследить дальнейшие перемещения водителя и его пассажира, сидевшего сзади в момент аварии.

В частности, полицейские отметили, что турист на ночь оставил скутер у отеля Triple L Hotel, а на следующее утро забрал его. Полиция не уточнила, что помешало ей арестовать мужчину в этот момент (возможно, записи с камер были просто получены слишком поздно). Однако дальнейший анализ CCTV позволил установить, что после полудня 14 февраля тот же мотоциклист отогнал скутер в мотопрокат Nueng Motorbike Shop на Prachanukhro Rd., и туда полицейские как раз пришли.

В момент прибытия полции персонал проката ремонтировал черный скутер Yamaha T-Max, устраняя повреждения на передней части корпуса. Мотоцикл подходил под описание транспортного средства, сбившего госпожу Сарарат.

В мотопрокате полицейские узнали, что скутер арендовал француз арабского происхождения по имени Наджи Сами Буакказ. Он также подходил под описание человека, сбившего уроженку Рой-Эта.

Господина Буакказа и его пассажира Шаина Юза вызвали в полицию. Водителю предъявили обвинения в опасном вождении повлекшем за собой причинение травм другому лицу и в оставлении места ДТП. По словам полицейских, единственной причиной инцидента стала халатность туриста за рулем.

В настоящий момент неизвестно, были ли предъявлены обвинения его пассажиру. Мужчина не был за рулем, но тоже покинул место аварии и не сообщил о ней официальным лицам. Кроме того, неизвестно, имелись ли вообще у господина Буакказа права на управление мотоциклом. Если они отсутствовали, то оштрафован может быть и мотопрокат, сдавший туристу скутер Yamaha T-Max.

Напомним, что именно французские граждане (часто арабского происхождения) составляли большинство арестованных в рамках последнего массового рейда против мотоциклистов-нарушителей в Патонге. На этом фоне представители полиции даже нанесли визит в почетное консульство Франции на Пхукете, попросив помочь донести до французских граждан базовую информацию о требованиях ПДД, а также нормах поведения и приличия на дорогах общего пользования.