Турист из Франции пропал в джунглях Кхао-Сока

На территории нацпарка Кхао-Сок (Khao Sok National Park) в провинции Сураттхани ищут пропавшего туриста из Франции, который отправился на прогулку 12 ноября и до сих пор не вернулся. Отель, где остановился иностранец, поднял тревогу 14 ноября. По состоянию на вечер 15 числа новостей о пропавшем туристе не было.

Новости Пхукета

16 Ноября 2022, 10:21 PM

Пропавший француз Голльо Сирит Тиззлано на записи с камеры в Khao Sok Holiday Resort. Фото: Supapong Chaolan / Bangkok Post

Информацию о пропавшем туристе подтвердил 16 ноября губернатор Сураттхани Вичавут Джинто. Он же сообщил, что официальные лица склоняются к версии о том, что иностранец потерялся именно в джунглях Кхао-Соке, пишет Bangkok Post. Площадь этого нацпарка – почти 740 кв. км, но полиции хотя бы известно, где именно мужчина мог войти на территорию парка.

По словам губернатора Джинто, пропавший – 30-летний гражданин Франции по имени Голльо Сирит Тиззлано. В пятницу, 11 ноября, он заселился в отель Khao Sok Holiday Resort и должен был выехать 14 числа.

Около 10:00 утра 12 ноября мужчина предупредил владельца, что отправится на пешую прогулку в нацпарк и ушел из гостиницы. После этого француза не видели.

В понедельник, 14 ноября, сотрудники Khao Sok Holiday Resort проверили номер иностранца и обнаружили там его вещи, включая чемодан и одежду. При этом в комнате не было мобильного телефона и солнцезащитных очков, в которых до этого видели туриста.

О пропаже господина Тиззлано было сообщено в полицию, которая вместе с парковыми рейнджерами и спасателями приступила к поискам. Однако ни операция на земле, ни просмотр записей с камер видеонаблюдения результатов пока не принесли.

Напомним, что в начале мая на Пхукете, на территории нацпарка Сиринарт (Siranart National Park), потерялась 75-летняя туристка из Германии по имени Барбара Ланге. Женщину нашли неделю спустя истощенной, но живой. Официальные лица ничего не рассказали о том, как престарелая немка выживала все это время. Известно лишь, что ее в итоге обнаружили у ручья, из которого она, видимо, брала воду.

В конце октября, также в северной части Пхукета, пропала россиянка Елена Радченко, которую называли топ-менеджером крупной российской госкомпании. В последний раз женщину видели на пляже, причем один из спасателей заверил журналистов, что помнит, как она вышла из воды, но на берегу пошла не к своим вещам, а куда-то еще, и при этом выглядела потерянной. Через несколько дней труп Радченко нашли в море. Россиянка утонула.