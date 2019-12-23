Турист из Франции найдем мертвым рядом со скутером на трассе Патонг-Камала

Сообщение об обнаружении мертвого тела на трассе Патонг-Камала поступило в полицейский участок Камалы в 9:50 утра понедельника, 23 декабря.
На месте событий полицейские и спасатели обнаружили черный скутер Yamaha NMAX с пхукетским номерами и тело погибшего гражданина Франции. Опознание мужчины не составило труда, поскольку 35-летний турист из Парижа имел при себе документы (имя его не раскрывается до уведомления родственников).
При осмотре тела полицейские обнаружили ссадины на правой ноге мужчины, а также след от удара на лбу. Согласно заключению медиков, иностранец скончался примерно за 8-10 часов до обнаружения, то есть ночью.
Полиция пока не готова однозначно сказать, что француз погиб именно в результате ДТП. Однако фотографии с места событий говорят в пользу соответствующей версии.