Турист из Дании заблудился в джунглях Пхукета

Как рассказал подполковник туристической полиции Пхукета Эккачай Сири, уведомление о заблудившемся туристе поступило на горячую линию линию 1155 около 19:30 субботы, 7 августа.
Потерявшимся туристом оказался 58-летний Михаель Хильдебранд, прибывший на остров по программе Phuket Sandbox и остановившийся в отеле Ideo Phuket Hotel к югу от аэропорта.
Около 16:00 господин Хильдебранд решил прогуляться от Най-Янга до Найтона, но сбился с пути, после чего был застигнут мемнотой. Датчанин позвонил на горячую линию туристической полиции и примерно описал свои координаты, после чего на его поиски была выслана сводная группа из сотрудников турполиции, Центра помощи туристам (ТАК), полиции Саку, Иммиграционного бюро и Национального парка Sirinath.
Иностранец был обнаружен около 22:00. Мужчина был уставшим, но никак не пострадал.