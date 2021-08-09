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Турист из Дании заблудился в джунглях Пхукета

Свободная поисковая команда благополучно отыскала 58-летнего туриста из Дании, заблудившегося в джунглях в северной части Пхукета. Как и многие иностранцы до него, он попытался пешком дойти через лес от пляжа Най-Янг до пляжа Найтон, но ничем хорошим затея не закончилась.

Иккапоп Тхонгтуб

9 Августа 2021, 05:10 PM
Фото: Туристическая полиция Пхукета

Фото: Туристическая полиция Пхукета

Как рассказал подполковник туристической полиции Пхукета Эккачай Сири, уведомление о заблудившемся туристе поступило на горячую линию линию 1155 около 19:30 субботы, 7 августа.

Потерявшимся туристом оказался 58-летний Михаель Хильдебранд, прибывший на остров по программе Phuket Sandbox и остановившийся в отеле Ideo Phuket Hotel к югу от аэропорта.

Около 16:00 господин Хильдебранд решил прогуляться от Най-Янга до Найтона, но сбился с пути, после чего был застигнут мемнотой. Датчанин позвонил на горячую линию туристической полиции и примерно описал свои координаты, после чего на его поиски была выслана сводная группа из сотрудников турполиции, Центра помощи туристам (ТАК), полиции Саку, Иммиграционного бюро и Национального парка Sirinath.

Иностранец был обнаружен около 22:00. Мужчина был уставшим, но никак не пострадал.

 

 

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