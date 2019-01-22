Турист из Дании погиб в ночном ДТП на Пхукете

Полиция Пхукета предъявила обвинения по факту ночного ДТП в Кату, в результате которого погиб 50-летний турист Дании Клаус Йенсен.

Новости Пхукета

22 Января 2019, 09:45 AM

Фото: Uthit 5807

Авария, в которой погиб гражданин Дании Клаус Йенсен произошла около 3:00 ночи 18 января на шоссе Phra Phuket Kaew Rd., ведущего из Самконга в Патонг. Датчанин находился за рулем мотоцикла и не смог избежать столкновения, с выполнявшим разворот грузовым автомобилем. Спасти туриста не удалось.

По факту аварии полиция предъявила обвинения 36-летнему водителю грузовика Сонтайе Сучаке. Дело возбуждено по статье об опасном вождении, повлекшем за собой гибель человека. С выдвинутыми обвинениями водитель не согласился.

В беседе с The Phuket News капитан Нипон Темсанг из полиции Кату заявил, что в момент аварии на голове иностранца был защитный шлем, но это не предотвратило получения смертельной черепно-мозговой травмы.

О результатах проверки обоих водителей на алкоголь капитан Темсанг ничего не сказал. Информация о том, с какой скоростью двигался мотоцикл господина Йенсена, также пока отсутствует.