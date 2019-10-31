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Турист из Белоруссии пропал в море у пляжа Найтон

Спасатели возобновили прерванные на ночь поиски туриста из Белоруссии, пропавшего во время купания в море у пляжа Найтон вечером 30 октября.

Иккапоп Тхонгтуб

31 Октября 2019, 11:37 AM
Фото: Туристическая полиция

Фото: Туристическая полиция

Капитан Аккарапон Сивилай из полицейского участка Саку получил сообщение о пропаже человека около 19:00 среды, 30 октября.

Как было сообщено полиции, 31-летний гражданин Белоруссии Максим Щарцов (Maksim Shchartsou согласно паспорту*) отдыхал на пляже вместе с 29-летней соотечественницей Ириной Рослик (Irene Roslik). В какой-то момент находившаяся на берегу женщина заметила, что ее купавшегося спутника нигде не видно, и подняла тревогу.

Спасателей в той части пляжа, где находились белорусы, не было. Поиск по горячим следам результатов не принес, на ночь операция была свернута, а сегодня утром возобновлена.

В полиции отметили, что Щарцов и Рослик прилетели на Пхукет непосредственно в день происшествия.

Отметим, что параллельно на Пхукете продолжаются поиски39-летнего гражданина Таиланда Саравута Дунгсикэу, который пропал, когда собирал крабов в районе пляжа Лайан. Произошло это вечером 29 октября.

*Кириллических версий имен и фамилий в белорусских паспортах нет.

 

 

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