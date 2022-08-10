Турист из Австралии вернул к жизни британца после сердечного приступа в Патонге

Генеральный консул Австралии на Пхукете Мэттью Баркли отметил похвальной грамотой своего соотечественника, туриста Роба Куллена, после того как тот вернул к жизни престарелого британца, у которого случился сердечный приступ на улице. Инцидент произошел 2 августа на пляжной дороге в Патонге. Господин Баркли встретился с Кулленом перед тем, как тот улетел в Австралию, и вручил ему Сертификат благодарности от лица дипломатической миссии.

Новости Пхукета

10 Августа 2022, 05:02 PM

Роб Куллен и Мэттью Баркли. Фото: Генконсульство Австралии на Пхукете

«Действия Роба были феноменальны, он абсолютный герой. Как австралиец я чувствую гордость, что смог сыграть свою небольшую роль в этой истории и лично побеседовать с Робом о его быстроте ума и той критически важной помощи, которую он оказался совершенно незнакомому человеку», – заявил генеральный консул Баркли в беседе с The Phuket News.

Как рассказал господин Баркли, около 21:30 вечера 2 августа Роб и его жена Деб вышли из паба Molly Malone’s и на пляжной дороге в Патонге увидели, как буквально перед ними потерял сознание и упал на землю престарелый иностранец, как позже выяснилось, гражданин Великобритании.

Роб бросился к не подававшему признаков жизни мужчине и начал проводить сердечно-легочную реанимацию, пока тот не задышал. Затем он поддерживал контроль за состоянием пострадавшего до прибытия машины скорой помощи.

«Роб сказал, что не думал, помогать или нет, он просто делал то, что нужно было делать», – пересказал воспоминания соотечественника господин Баркли.

Роб проводил непрямой массаж сердца в течение 15 минут, после чего 73-летний британец начал дышать самостоятельно, рассказал The Phuket News ветеран полицейских волонтеров Патонга и восьмого региона Уол Браун.

«Он продолжал «качать», пока мужчина не задышал снова, еще до приезда машины скорой помощи», – отметил господин Браун.

Прибывшие по вызову медики констатировали, что у британца произошел сердечный приступ, и спешно отвезли его в Patong Hospital. Оттуда он был переведен в Bangkok Hospital Phuket в Пхукет-Тауне.

«Я не могу переоценить действия Роба. Полицейские волонтеры всегда должны быть готовы к подобным случаям, но просто превосходно, когда и другие люди могут сами проявить инициативу», – заявил господин Браун.

Бывший волонтер подчеркнул, что действия Роба могут служить примером для других людей, которые, если произойдет подобное на их глазах, тоже не растеряются и будут действовать.

При этом господин Браун отметил, что господин Куллен регулярно проходит курсы оказания первой помощи, чтобы всегда быть в готовности на случай чрезвычайной ситуации. Возможно, именно эта практика и спасла жизнь британца.

«Это поддерживало навыки Роба отточенными, и он не сомневался, когда пришлось применить их», – резюмировал господин Браун.

Сердечно-легочная реанимация – базовая техника оказания неотложной медицинской помощи в ожидании медиков в ситуации клинической смерти (человек утонул, получил удар током, перенес инфаркт – все ситуации, попадающие под определение «человек лежит без сознания и не дышит, пульс отсутствует»). CPR, также известная как непрямой массаж сердца, направлена на то, чтобы дать человеку продержаться до прибытия квалифицированной медицинкой помощи. Реанимационные действия осуществляются вплоть до приезда медиков, даже если кажется, что человек уже умер. Подробнее на сайте МЧС России.