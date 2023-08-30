Турист из Австралии покончил с собой в аэропорту Пхукета

Полиция Саку подтвердила смерть 50-летнего гражданина Австралии, спрыгнувшего с третьего этажа парковочного комплекса в международном аэропорту Пхукета вечером 29 августа.

Новости Пхукета

30 Августа 2023, 01:58 PM

Иностранец спрыгнул шестого этажа парковки в аэропорту Пхукета. Фото: Sakhu Police

Сотрудники полиции Саку были вызваны в аэропорт около 20:55 вечера 29 августа. На место событий лично выехали начальник участка Саку полковник Салан Сантисатсанакун и два его заместителя.

Полицейские осмотрели тело погибшего австралийца, после чего труп был доставлен в морг. Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы, когда спрыгнул с шестого этажа автомобильной парковки.

Согласно данным Иммиграционного бюро, австралиец провел две недели на Пхукете в апреле, а затем снова прилетел на остров 24 августа рейсом из Мельбурна (рейс Jetstar JQ 17).

Перед смертью мужчины в социальных сетях появилась публикация его родных, которые были обеспокоены тем, что он перестал выходить на связь с ними.

В декабре прошлого года схожим образом покончил с собой в аэропорту гражданин США. Мужчина перед этим обращался к врачам, в полицию, в свое посольство и в Центр помощи туристам (TAC). О том, что у мужчины депрессия в связи с тяжелой жизненной ситуации, знали многие ведомства. Но помощи американцу ни одно из них не оказало.

В июле этого года мужчина из России покончил с собой в Чалонге, спрыгнув с крыши главного здания (чеди) в храмовом комплексе Wat Chalong. На протяжении нескольких часов россиянина пытались отговорить от самоубийства. С крыши он спрыгнул, когда его попытались взять под контроль физически. Драматические события транслировались местными СМИ в прямом эфире в соцсетях.

Если вы подозреваете, что знакомый вам человек попал в тяжелую жизненную ситуацию и нуждается в экстренной психологической помощи (в частности, требует внимания кризисного психолога), то ее можно получить в обществе Самаритян Таиланда по круглосуточному номеру 02-113-6789 (английский и тайский языки). Также круглосуточно работает короткий номер 1323 Горячей линии тайской службы ментального и психического здоровья (только тайский язык).