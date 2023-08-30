Турист из Австралии покончил с собой в аэропорту Пхукета

Полиция Саку подтвердила смерть 50-летнего гражданина Австралии, спрыгнувшего с третьего этажа парковочного комплекса в международном аэропорту Пхукета вечером 29 августа.

Новости Пхукета

30 Августа 2023, 01:51 PM

Иностранец спрыгнул шестого этажа парковки в аэропорту Пхукета. Фото: Sakhu Police

Сотрудники полиции Саку были вызваны в аэропорт около 20:55 вечера 29 августа. На место событий лично выехали начальник участка Саку полковник Салан Сантисатсанакун и два его заместителя.

Полицейские осмотрели тело погибшего австралийца, после чего труп был доставлен в морг. Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы, когда спрыгнул с шестого этажа автомобильной парковки.

Согласно данным Иммиграционного бюро, австралиец провел две недели на Пхукете в апреле, а затем снова прилетел на остров 24 августа рейсом из Мельбурна (рейс Jetstar JQ 17).

Перед смертью мужчины в социальных сетях появилась публикация его родных, которые были обеспокоены тем, что он перестал выходить на связь с ними.