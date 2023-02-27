Турист и водитель минивэна погибли в лобовом столкновении в Канчанабури

Авария произошла около 18:00 воскресенья, 28 февраля, в тамбоне Тха-Сао, сообщает Bangkok Post со ссылкой на майора местной полиции Сарита Тикхасука.
Согласно имеющейся у газеты информации, Toyota Fortuner под управлением некого Чанчая Буакачорна выехала на встречную полосу где лоб в лобом столкнулась с минивэном Toyota Fortuner фирмы Go Thailand Tour. В микроавтобусе находились тайские водитель и гид, а также два туриста из Германии.
В результате аварии погибли шофер Go Thailand Tour по имени Прасит Буньям и турист Томай Дойч. Туристка Александра Дойч и гид Джарин Тхампронгсупаткун получили травмы. Также госпитализирован был водитель внедорожника Чанчай Буакачорн.
Полиция проводит расследование.