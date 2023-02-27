Турист и водитель минивэна погибли в лобовом столкновении в Канчанабури

Два человека погибли в результате лобового столкновения микроавтобуса и выехавшего на встречную полосу внедорожника Toyota Fortuner на шоссе 323 в провинции Канчанабури. Скончались водитель минивэна и турист из Германии.

Новости Пхукета

27 Февраля 2023, 03:39 PM

Минивэн и внедорожник Toyota Fortuner столкнулись на шоссе в Канчанабури. Фото: Piyarat Chongcharoen / Bangkok Post