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Турист и водитель минивэна погибли в лобовом столкновении в Канчанабури

Два человека погибли в результате лобового столкновения микроавтобуса и выехавшего на встречную полосу внедорожника Toyota Fortuner на шоссе 323 в провинции Канчанабури. Скончались водитель минивэна и турист из Германии.

Новости Пхукета

27 Февраля 2023, 03:39 PM
Минивэн и внедорожник Toyota Fortuner столкнулись на шоссе в Канчанабури. Фото: Piyarat Chongcharoen / Bangkok Post

Минивэн и внедорожник Toyota Fortuner столкнулись на шоссе в Канчанабури. Фото: Piyarat Chongcharoen / Bangkok Post

Авария произошла около 18:00 воскресенья, 28 февраля, в тамбоне Тха-Сао, сообщает Bangkok Post со ссылкой на майора местной полиции Сарита Тикхасука.

Согласно имеющейся у газеты информации, Toyota Fortuner под управлением некого Чанчая Буакачорна выехала на встречную полосу где лоб в лобом столкнулась с минивэном Toyota Fortuner фирмы Go Thailand Tour. В микроавтобусе находились тайские водитель и гид, а также два туриста из Германии.

В результате аварии погибли шофер Go Thailand Tour по имени Прасит Буньям и турист Томай Дойч. Туристка Александра Дойч и гид Джарин Тхампронгсупаткун получили травмы. Также госпитализирован был водитель внедорожника Чанчай Буакачорн.

Полиция проводит расследование.

 

 

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