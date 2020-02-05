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Турист и туристка из Австрии погибли в лобовом столкновении скутера с пикапом

Полиция Краби проводит расследование по факту дорожной аварии, в которой погибли два гражданина Австрии. Скутер, на котором они находились, лоб в лоб столкнулся с пикапом под управлением местного жителя.

Новости Пхукета

5 Февраля 2020, 10:18 AM
Турист и туристка из Австрии погибли в лобовом столкновении скутера с пикапом в провинции Краби.

Турист и туристка из Австрии погибли в лобовом столкновении скутера с пикапом в провинции Краби.

Полиция тамбона Кхлонг-Тхом получила сообщение об аварии на дороге, ведущей к местным горячим источникам, в районе 16:30 понедельника, 3 февраля.

Прибывшие на место событий полицейские и спасатели обнаружили сильно разбитый скутер и пикап с большой вмятиной на переднем бампере и капоте. Там же находились тела двух погибших иностранцев – 54-летнего Михаэля Бенко и 53-летней Хейделинды Рейшл. Труп управлявшего мужчины лежал на асфальте между скутером и пикапом, тело женщины ударом забросило на крышу автомобиля. К моменту прибытия

Управлявший пикапом 29-летний гражданин Таиланда заявил полиции, что скутер выехал на встречную полосу при прохождении поворота и врезался в его автомобиль. Ту же версию озвучила полиции и знакомая погибших, ехавшая вместе с ними на другом байке. Поврежденный скутер погибших также находился на полосе, по которой двигался автомобиль гражданина Таиланда.

Водителя пикапа проверили на алкоголь, результат теста был отрицательным. Как заявил работавший на месте событий капитан Сиам Суан-Ин, полиция пока не приняла решение о предъявлении ему каких-либо обвинений.

 

 

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