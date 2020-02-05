Турист и туристка из Австрии погибли в лобовом столкновении скутера с пикапом

Полиция Краби проводит расследование по факту дорожной аварии, в которой погибли два гражданина Австрии. Скутер, на котором они находились, лоб в лоб столкнулся с пикапом под управлением местного жителя.

Новости Пхукета

5 Февраля 2020, 10:18 AM

Турист и туристка из Австрии погибли в лобовом столкновении скутера с пикапом в провинции Краби.