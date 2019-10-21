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Турист и инструктор по дайвингу погибли у острова Рача-Яй

Турист из Южной Кореи и тайский инструктор по дайвингу погибли во время погружения у острова Рача-Яй в субботу, 19 октября.

Новости Пхукета

21 Октября 2019, 09:48 AM
Фото: Achadtaya Chuenniran / Bangkok Post

Фото: Achadtaya Chuenniran / Bangkok Post

Сообщение о происшествии у острова Рача-Яй поступило в полицию Чалонга во второй половине дня 19 октября.

Как следует из полицейского рапорта, группа из 40 туристов отправилась на дайвинг на борту судна Chok Somboon. Поездка была организована компанией Island Tour Wander.

Во время погружения у туриста из Южной Кореи Сунгхьюна Чо по некой причине произошла разгерметизация снаряжения. Сопровождавший мужчину инструктор Понгсатхорн Маднуй попытался помочь ему, но также погиб. Полиция проводит расследование.

 

 

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