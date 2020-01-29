Турист госпитализирован с ожогами после ДТП, приведшего к возгоранию мотоцикла

Два мотоцикла под управлением иностранцев столкнулись ранним утром 28 января у пляжа Трай-Транг. В результате столкновения один из байков загорелся, в результате чего управлявший им турист получил множественные ожоги. Его пассажирка повредила ногу.

Кхунанья Ванчавет

Как рассказал спасатель Patong Baywatch Супат Тенгной, первыми сообщение об аварии у пляжа Трай-Транг получили сотрудники его службы. Произошло этого перед рассветом.

«Прибыв на место событий мы обнаружили лежащую на дороге туристку, повредившую колено и получившую другие травмы. Рядом находился мужчина, у которого были лишь ссадины. Непосредственно же на пляже лежал еще один турист с ожогами по всему телу», – рассказал господин Тенгной.

«Пока мы оказывали первую помощь, все были в сознании. Затем мы вызвали спасателей Kusoldharm Foundation, которые отвезли повредившую ногу туристку и обожженного мужчину в больницу Patong Hospital», – добавил он.

Спасатель не смог назвать имена и указать национальности пострадавших. Со слов очевидцев он лишь узнал, что обгоревший мужчина и женщина выезжали с пляжа на скутере и там столкнулись с мотоциклом под управлением третьего иностранца.

«Находившийся на пляже мужчина рассказал нам, что его скутер загорелся, огонь перекинулся на его тело, поэтому он бросился в море, чтобы потушить пламя. В момент нашего прибытия он лежал на пляже», – отметил господин Тенгной.

Подполковник полиции Патонга Ватчарапонг Прайпан подтвердил, что информация о происшествии поступила в участок в 5:40 утра, однако какой-либо еще информации не предоставил.